Wesley Sneijder ziet Kylian Mbappé op dit moment als favoriet om de Ballon d'Or te winnen. Het duurt nog ruim een halfjaar voordat de winnaar bekend wordt, maar Sneijder ziet dat Mbappé bezig is aan een fenomenaal seizoen bij Real Madrid.

Dit seizoen was Mbappé in 31 officiële wedstrijden goed voor 38 doelpunten. In de Champions League noteerde hij 13 treffers in 7 duels; uitschieters waren zijn vierklapper tegen Olympiakos (3-4) en hattrick tegen Kairat Almaty (0-5). In LaLiga is het moyenne lager, maar de consistentie ongekend: Mbappé scoorde in 18 van de 22 competitieduels die hij speelde.

Artikel gaat verder onder video

"Hij is in bloedvorm", merkt voormalig Real Madrid-middenvelder Sneijder dan ook op in de studio van Ziggo Sport. "Het moet gek lopen als er aan het einde van het seizoen iemand beter is dan Mbappé. Dan hebben we het over de Ballon d'Or. Of hij op dit moment mijn favoriet is? Ja, op dit moment zéker."

Toch zal bij de toekenning van de Ballon d'Or ook worden gekeken naar de gewonnen prijzen. "Ik heb ze ook getipt als Champions League-winnaar. Er komt ook nog een WK aan en Frankrijk heeft geen heel slecht elftal", weet Sneijder. "Die prijzen zullen best nog wel komen dit seizoen." In LaLiga gaat Real Madrid aan kop, met twee punten voorsprong op achtervolger FC Barcelona. Mbappé heeft dinsdagavond een basisplek in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica.