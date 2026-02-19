NAC Breda kan de komende tijd niet beschikken over en , zo laat de club weten op de officiële kanalen. De twee basisspelers zijn voorlopig uitgeschakeld, wat wordt omschreven als een 'flinke streep door de rekening van de Bredase ploeg die volop in de strijd zit voor lijfsbehoud op het hoogste niveau'.

Het duel met de directe concurrent uit Almelo, dat door een benutte strafschop van Clint Leemans met 0-1 werd gewonnen, bleek een dure zege. Greiml kwam al voor de rust ongelukkig ten val op zijn schouder en moest zich noodgedongen laten wisselen. In de slotfase van de wedstrijd sloeg het noodlot ook toe voor Soumano; de aanvaller werd hard op zijn enkel geschopt en kon het duel eveneens niet volmaken. De club heeft aangekondigd dat de voortgang van hun herstel van week tot week zal worden beoordeeld.

Puzzelen in de achterhoede voor cruciaal duel

De afwezigheid van Greiml komt op een uiterst ongelegen moment, aangezien de defensieve spoeling in Breda dun is. Naast de Oostenrijkse verdediger moet NAC het in de komende thuiswedstrijd tegen FC Volendam ook doen zonder Rio Hillen. De verdediger is geschorst na zijn harde overtreding tegen Excelsior en moet toekijken vanaf de tribune. Of Fredrik Oldrup Jensen wel inzetbaar is tegen de huidige nummer veertien van de Eredivisie, is nog onzeker. Zijn fysieke gesteldheid wordt de komende dagen nauwgezet bekeken door de medische staf.

Strijd om lijfsbehoud wordt heviger

NAC bevindt zich momenteel op de zestiende plaats van de ranglijst en vecht voor elke punt om degradatie te ontlopen. De overwinning in Almelo gaf de ploeg de nodige lucht, maar de confrontatie met FC Volendam is opnieuw een belangrijk duel in de kelder van de Eredivisie.