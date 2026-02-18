Wayne Rooney denkt niet dat Arne Slot de juiste trainer voor Liverpool is. De 120-voudig international van Engeland is van mening dat de Nederlandse coach niet de 'juiste uitstraling' heeft.

Slot beleeft een lastig seizoen bij Liverpool, waar de lat hoog ligt na het kampioenschap van vorig jaar. Hoewel er de afgelopen weken voorzichtig tekenen van herstel zichtbaar zijn, blijft de kritiek aanhouden. Zo stelt Rooney nu bij Sky Sports dat de Nederlander in zijn ogen niet langer de man is om The Reds terug te brengen naar de top.

"Ik heb Slot een ​​paar keer ontmoet, maar ik denk gewoon niet dat hij die juiste uitstraling heeft voor Liverpool. En wellicht komt dat ook deels doordat Liverpool net Jürgen Klopp als manager heeft gehad. Dat maakt het voor iedere volgende manager heel moeilijk."

Rooney vervolgt: "Het is toch ook vreemd dat Slot steeds auditie moet doen om zijn baan te behouden, terwijl hij onlangs de Premier League heeft gewonnen?"

Daarnaast richt Rooney zijn pijlen op de spelersgroep, waarin hij duidelijke achteruitgang ziet ten opzichte van vorig seizoen. “Virgil van Dijk en Mohamed Salah zijn de leiders van dit team, maar ook zij hebben het zwaarder. Salah blijft voor mij een van de grootste spelers aller tijden in de Premier League, en Van Dijk hoort bij de beste verdedigers die de competitie heeft gekend. Ik denk alleen niet dat hij de beste verdediger ooit is.”