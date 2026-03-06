De positie van Fred Grim bij Ajax zou intern zomaar eens ter discussie kunnen staan, zo schetst Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Door eerdere uitspraken van nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff lijkt de toekomst van de huidige oefenmeester van de Amsterdammers aan een zijden draadje te hangen.

Cruijff startte op 1 februari bij Ajax en zette direct Jong Ajax-trainer Willem Weijs op straat, na een gesprek van nog geen tien minuten. De nieuwe technische man van de Amsterdammers verklaarde zijn keuze: “Dit is een topclub. Niet winnen heeft consequenties”, luidde zijn uitleg.

Na de aanstelling van Cruijff speelde de hoofdmacht van Ajax vijf wedstrijden, waarvan het er slechts één won (tegen Fortuna Sittard). Afgelopen zondag speelden de Amsterdammers opnieuw een draak van een wedstrijd, ditmaal tegen laagvlieger PEC Zwolle (0-0). Hangt de toekomst van Fred Grim aan een zijden draadje? Dat vragen Johan Inan en Etienne Verhoef zich af in de AD Voetbalpodcast.

'Als Cruijff consequent is, bungelt de positie van Grim'

“Als je het binnen Ajax opmeet, zegt men: we koppelen het niet aan een bepaald resultaat. Alleen of de chemie tussen de staf en spelers er nog inzit. Die gedachte snap ik absoluut, dat heeft Jordi Cruijff ook teweeggebracht: zijn eerste move was om Willem Weijs eruit te sturen als gevolg van tegenvallende prestaties, met de tekst: niet winnen heeft consequenties”, begint Inan.

De Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad vervolgt: “Als je als td consequent bent, betekent dat dat de huidige hoofdtrainer van Ajax 1, Fred Grim, ook bungelt. Die heeft sinds de komst van Jordi Cruijff één keer gewonnen in vijf wedstrijden. Ze hebben vier keer gelijkgespeeld. Als Cruijff consequent is en hij vindt dat het draait om resultaten, zou het betekenen dat Fred Grim ook bungelt. Of de wedstrijd tegen Groningen zijn laatste wordt, dat weet ik niet. Dat hangt ook af van hoe Ajax voor de dag komt”, zegt Inan. “Jordi Cruijff heeft de norm al bepaald: er moet gewoon gewonnen worden”, sluit hij af.

Grim niet bang voor Willem Weijs-scenario

Op de persconferentie van vrijdagochtend kreeg Grim de vraag of hij bang was voor een Willem Weijs-scenario. “Nee”, reageerde de Ajax-trainer kort. “De strijd om de tweede plaats (en dus Champions League-voetbal volgend seizoen, red.) ligt volledig open. Niemand is zo stabiel als PSV, we laten allemaal punten liggen. Dus tot het einde blijft die tweede plaats mogelijk”, aldus de oud-trainer van onder meer FC Emmen en Almere City.