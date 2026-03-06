Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Itakura nog altijd afwezig

Ajax-spelers Rayane Bounida, Ko Itakura en Youri Regeer
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 maart 2026, 11:15

Ajax kan zaterdagmiddag (16.30 uur) niet beschikken over Ko Itakura. De Japanse centrale verdediger van de Amsterdammers ontbreekt nog altijd wegens een rugblessure, zo maakt Fred Grim duidelijk op de persconferentie van vrijdagochtend. In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Groningen.

Ajax bewaart geen beste herinneringen aan De Euroborg. In dat stadion verspeelden de Amsterdammers vorig seizoen kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. Zaterdag mag de ploeg van Grim op jacht naar revanche, maar moet dat doen zonder Itakura – die een verleden heeft bij de Trots van het Noorden. Hij ontbreekt met rugklachten en het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de Japanner terugkeert.

Artikel gaat verder onder video

Daarom kiest Grim opnieuw voor Josip Sutalo naast Youri Baas in het hart van de verdediging. De linksbackpositie wordt vermoedelijk weer ingevuld door Owen Wijndal, terwijl Lucas Rosa waarschijnlijk als rechtsback start. Laatstgenoemde deed dat vorige week zondag ook tegen PEC Zwolle, toen Ajax de nul hield.

Youri Regeer geschorst

Youri Regeer pakte tegen PEC zijn vijfde gele kaart en is dus geschorst. Vermoedelijk wordt de controleur vervangen door Jorthy Mokio. Aanvoerder Davy Klaassen blijft staan. De laatste plek op het middenveld wordt vermoedelijk ingenomen door Sean Steur, die Oscar Gloukh naar de bank verdringt.

Wout Weghorst terug naar de bank

Wout Weghorst kon tegen PEC Zwolle niet overtuigen, waardoor hij mogelijk weer naar de reservebank verhuist. Kasper Dolberg lijkt fit genoeg om te kunnen starten. Op de flanken kiest Grim hoogstwaarschijnlijk voor smaakmaker Mika Godts en Rayane Bounida.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Groningen:

Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

➡️ Meer over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar García

‘Jong Ajax-trainer Oscar García benaderd door ‘minstens’ 2 Eredivisieclubs’

  • Gisteren, 12:35
  • Gisteren, 12:35
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.297 Reacties
998 Dagen lid
16.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Grim wil het maar niet zien of leren om met de zelfde spelers te starten echt niet te geloven jordi grim zo spoedig mogelijk afscheid van nemen ik begin me steeds meer tegen ergeren tegen grim dat hij de zwakste er in houden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.297 Reacties
998 Dagen lid
16.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Grim wil het maar niet zien of leren om met de zelfde spelers te starten echt niet te geloven jordi grim zo spoedig mogelijk afscheid van nemen ik begin me steeds meer tegen ergeren tegen grim dat hij de zwakste er in houden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Ajax

FC Groningen
16:30
Ajax
Wordt gespeeld op 7 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws