Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Groningen:

Ajax kan zaterdagmiddag (16.30 uur) niet beschikken over Ko Itakura. De Japanse centrale verdediger van de Amsterdammers ontbreekt nog altijd wegens een rugblessure, zo maakt Fred Grim duidelijk op de persconferentie van vrijdagochtend. In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Groningen.
Ajax bewaart geen beste herinneringen aan De Euroborg. In dat stadion verspeelden de Amsterdammers vorig seizoen kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. Zaterdag mag de ploeg van Grim op jacht naar revanche, maar moet dat doen zonder Itakura – die een verleden heeft bij de Trots van het Noorden. Hij ontbreekt met rugklachten en het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de Japanner terugkeert.
Daarom kiest Grim opnieuw voor Josip Sutalo naast Youri Baas in het hart van de verdediging. De linksbackpositie wordt vermoedelijk weer ingevuld door Owen Wijndal, terwijl Lucas Rosa waarschijnlijk als rechtsback start. Laatstgenoemde deed dat vorige week zondag ook tegen PEC Zwolle, toen Ajax de nul hield.
Youri Regeer pakte tegen PEC zijn vijfde gele kaart en is dus geschorst. Vermoedelijk wordt de controleur vervangen door Jorthy Mokio. Aanvoerder Davy Klaassen blijft staan. De laatste plek op het middenveld wordt vermoedelijk ingenomen door Sean Steur, die Oscar Gloukh naar de bank verdringt.
Wout Weghorst kon tegen PEC Zwolle niet overtuigen, waardoor hij mogelijk weer naar de reservebank verhuist. Kasper Dolberg lijkt fit genoeg om te kunnen starten. Op de flanken kiest Grim hoogstwaarschijnlijk voor smaakmaker Mika Godts en Rayane Bounida.
Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.
Grim wil het maar niet zien of leren om met de zelfde spelers te starten echt niet te geloven jordi grim zo spoedig mogelijk afscheid van nemen ik begin me steeds meer tegen ergeren tegen grim dat hij de zwakste er in houden
