Pijnlijk: vader van Igor Paixão sneert plots naar Noa Lang

De vader van , Jose Paixão, heeft maandag op Instagram gesneerd naar . Paixão en Lang vertrokken afgelopen zomer beiden vanuit de Eredivisie naar het buitenland.

De keuze van Paixão viel uiteindelijk op Olympique Marseille. De Franse grootmacht betaalde ongeveer 30 miljoen euro aan Feyenoord voor de Braziliaanse linksbuiten, die vorig seizoen in 34 wedstrijden in de Eredivisie goed was voor 16 doelpunten en 14 assists.

Lang stond naar verluidt ook in de belangstelling van Olympique Marseille, maar verruilde PSV uiteindelijk voor Napoli. De linksbuiten noteerde vorig seizoen in de Eredivisie in 29 wedstrijden 11 doelpunten en 10 assists en verdiende daarmee een transfer van 25 miljoen euro.

Voorlopig gaat het Paixão het beste af in het buitenland. De Braziliaan staat na zes wedstrijden in alle competities op drie doelpunten en éen assist. Lang heeft het moeilijk bij Napoli: hij speelde pas vier duels en wist nog een goal of assist te noteren.

De vader van Igor Paixão plaatst die statistieken vrijdag in een afbeelding op Instagram. Onduidelijk is wat zijn motief is, maar duidelijk is dat het voor Lang een pijnlijk bericht is.

