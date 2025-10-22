Voor Napoli-trainer Antonio Conte was het bezoek aan het Philips Stadion dinsdagavond er een om snel te vergeten. De Italiaanse oefenmeester slikte met zijn een 6-2 nederlaag tegen PSV. Daarmee zorgden de Eindhovenaren bovendien voor een unicum: want niet eerder slikte een ploeg van Conte zes tegentreffers in een officiële wedstrijd.

PSV voerde in eigen huis in de tweede helft een heuse galavoorstelling op tegen Napoli. Na een 2-1 ruststand liep de ploeg van trainer Peter Bosz in de tweede helft uiteindelijk uit naar een 4-1 voorsprong. Napoli deed via Scott McTominay, die zijn tweede treffer van de avond maakte nog wel wat terug, maar niet snel daarna gooide PSV het duel definitief in het slot via Ricardo Pepi en Couhaib Driouech die de eindstand op 6-2 brachten.

Daarmee slikte het Napoli van Conte liefst zes tegentreffers en dat is een unicum voor de 56-jarige oefenmeester. Want niet eerder moest een elftal van de Italiaan zoveel doelpunten slikken. In het verleden leed een team van Conte wel tot tweemaal toe een nederlaag met vijf tegentreffers. De eerste was op 19 mei 2007, toen hij trainer was van AC Arezzo in de Serie B. Zijn ploeg ging destijds met 1-5 onderuit tegen Juventus.

Twee jaar later volgde andermaal een nederlaag met vijf doelpunten tegen. Ook deze keer was Juventus de tegenstander. Op 7 november 2009 verloor Conte met zijn Atalanta met 2-5 van De Oude Dame. Dinsdagavond heeft PSV het negatieve record van de Italiaanse succescoach, die afgelopen seizoen kampioen werd met Napoli van de Serie A, dus verbroken door hem zes tegentreffers toe te dienen.

Clubwatcher Rik Elfrink deelt nog een fraaie statistiek

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad wil de uitstekende prestatie van PSV nog even in perspectief plaatsen en deelt op X een bijzonder feitje. Het is namelijk 28 jaar geleden dat Napoli in een officiële wedstrijd zes tegendoelpunten of meer te verwerken kreeg. "Dat was tegen Sampdoria (6-3 verlies)", aldus Elfrink. Die wedstrijd was op 21 december 1997.

