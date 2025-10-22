Wesley Sneijder en Ronald de Boer vrezen voor de toekomst van bij Napoli. Dinsdagavond vertelde Lang dat hij nauwelijks contact heeft met trainer Antonio Conte over zijn rol in de ploeg. Conte liet daarna weten dat hij niet over individuen wil praten en zelf beslist wie speelt.

De uitspraken betekenen weinig goeds voor de positie van Lang, denkt Sneijder. “Zeker als Antonio Conte dit zegt, moet je oppassen”, zegt de oud-middenvelder woensdagavond bij Ziggo Sport. “Het is natuurlijk een beetje een vervelende situatie geworden. Noa Lang is van nature een linksbuiten, daar komt hij het best tot zijn recht. Vervolgens moet Conte alles gaan aanpassen aan Kevin De Bruyne en gaat in een soort 4-4-2 formatie spelen. Dan komt Lang niet meer in het hele spel voor daar.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sneijder heeft Napoli zijn huiswerk niet gedaan. “Want als je Noa Lang niet opstelt, ja, dan wordt hij niet leuk. Hij wordt er niet leuker op.” Ronald de Boer vult aan: “Dat zijn ook een beetje de wetten van buitenlandse clubs en de trainers. De hiërarchie is daar gewoon zo. De trainer is de baas en je moet het maar laten zien. Het idee is: zorg maar dat je overtuigt in de minuten die je krijgt, en dan krijg je waarschijnlijk meer speeltijd.”

'Noa Lang gaat dit nooit winnen'

“Dit was natuurlijk niet slim, want dit ga je nooit winnen”, zegt De Boer over de uitspraken van Lang na de 6-2 nederlaag tegen PSV. “Conte is zo’n icoon als trainer. Iedereen gelooft hem, niet Noa Lang. Ik ben het helemaal met Wesley eens. Als je hem haalt, dan heb je een positie gecreëerd als linksbuiten. Nu speel je 4-4-2. Spinazzola doet het wel geweldig, die bestrijkt de hele kant. Dat doet Noa niet.”

Sneijder denkt inderdaad dat Lang te maken krijgt met de voetbalwetten die gelden in het buitenland. “In het buitenland is het aanhaken of afhaken en daar heb je weinig tijd voor. Ik denk dat hij er niet heel lang zit.” De Boer deelt die zorgen. “Zeker niet na dit interview. Dit komt wel binnen.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.