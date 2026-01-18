Galatasaray heeft zich gemeld in Eindhoven voor PSV-aanvoerder . Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano zondag.

De Turkse topclub is op zoek naar een middenvelder en is daarbij uitgekomen bij Schouten als mogelijke winterse versterking. Volgens Romano wilde Galatasaray graag met PSV in gesprek over een transfer, maar technisch directeur Earnest Stewart weigert daaraan mee te werken.

PSV wil niet onderhandelen over een vertrek van Schouten, omdat de Eindhovenaren de aanvoerder zien als een absolute sleutelspeler. Om die reden wil de club hem niet laten gaan, zeker niet midden in het seizoen.

Het is onduidelijk hoe Schouten zelf tegenover een eventuele transfer naar Turkije staat. Eerder deze transferperiode werd ook Joey Veerman in verband gebracht met een overstap naar Turkije. De middenvelder van PSV stond in de belangstelling van Fenerbahçe, maar die transfer ketste uiteindelijk af.