20 februari 2026, 16:52   Bijgewerkt: 17:17

Noud Quaars maakt aan het einde van dit seizoen de overstap naar Feyenoord, zo communiceert NAC Breda vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Het vijftienjarige talent van de Brabanders kon de ‘lokroep’ uit Rotterdam niet weerstaan, meldt de club. Quaars maakte deel uit van het High Potentials-traject van De Parel van het Zuiden.

NAC nam Quaars in 2023 over van de Bredase amateurvereniging Baronie. De club zag veel potentie in de centrale verdediger, die zich sindsdien sterk ontwikkelde. Zodoende werd hij opgenomen in het High Potentials-traject, een speciaal programma voor de grootste talenten uit de jeugdopleiding, gericht op een versnelde doorstroming naar de hoofdmacht.

De vijftienjarige Quaars maakte dit jaar al de overstap naar NAC Onder 16 en is bovendien al geruime tijd jeugdinternational bij Oranje Onder 15.

Artikel gaat verder onder video

De balende technisch manager Fouad El Fdil geeft tekst en uitleg op de clubsite van NAC: “NAC heeft een persoonlijk plan gepresenteerd aan Noud, zijn ouders en zijn zaakwaarnemer. Mede omdat Noud een Bredase jongen is en uit een echte NAC-familie komt, was onze ambitie om hem richting het niveau van de eerste selectie te ontwikkelen.”

NAC: 'Quaars kan lokroep uit Rotterdam niet weerstaan'

NAC deed Quaars een driejarige aanbieding. “Maar de lokroep vanuit Rotterdam kon hij niet weerstaan”, valt te lezen op de officiële kanalen van de club uit Breda. “Zijn keuze om naar Feyenoord over te stappen vinden wij jammer. Tegelijkertijd is het ook een compliment voor onze jeugdopleiding en zijn ontwikkeling.” NAC ontvangt conform de FIFA-reglementen een opleidingsvergoeding.

Quaars zelf reageert eveneens op de overstap: “Ik heb bij NAC een hele mooie tijd beleefd en heb in de jeugdopleiding ontzettend veel kunnen leren. Dat NAC mij ook een aanbieding deed, voelde goed en vertrouwd, maar uiteindelijk heb ik toch de keuze gemaakt voor Feyenoord.”

Ben benieuwd of hij familie is van Bertus? Hij is in ieder geval ook n linkspoot, lees ik.

