Shaqueel van Persie heeft een korte update gegeven over zijn knieblessure. Omdat de negentienjarige spits de Goal of the Month van januari won bij Feyenoord, verscheen hij na lange tijd weer voor de camera. De zoon van trainer Robin van Persie is volop aan het revalideren en hoopt zo snel mogelijk weer te spelen.

Shaqueel van Persie viel in de slotfase van het Europa League-duel met Real Betis uit met een zware blessure. De talentvolle aanvaller kwam kort na zijn invalbeurt verkeerd neer na een luchtduel, waarna hij door zijn rechterknie zakte. Van Persie junior moest het veld per brancard verlaten. De vrees voor een langdurig revalidatietraject was groot, maar de eerste medische bevindingen waren positief: er hoefde geen operatieve ingreep plaats te vinden.

Eerder deze maand maakte Shaqueel van Persie twee wereldgoals in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (3-4). De tweede goal – de omhaal die de 3-3 betekende – is verkozen tot Goal of the Month van Feyenoord in januari.

Blessure-update Shaqueel van Persie

Tijdens de uitreikingsvideo krijgt Van Persie direct de vraag hoe het met hem gaat. “Het gaat goed met mij. Ik ben nu aan het revalideren en dat is wel saai, maar het gaat goed”, begint hij. “Het was jammer, want ik zat er net lekker in en was fitter aan het worden. Het moment was niet top, maar het is niet anders. Ik moet hier het beste uithalen en zo hard mogelijk trainen. Ik hoop zo snel mogelijk weer te spelen en wil sterker uit mijn blessure komen”, vervolgt de jonge aanvaller.

Omdat er geen operatie nodig is, is het reëel dat Van Persie junior dit jaar nog minuten maakt, zo klonken de eerste geluiden uit Rotterdam.