Real Madrid heeft niet goed gehandeld door de wedstrijd op bezoek bij Benfica (0-1 winst) uit te spelen nadat claimde racistisch te zijn bejegend, zo maakt Valentijn Driessen duidelijk in Kick-off. Wat hem betreft hadden de Spanjaarden van het veld moeten stappen.

Vinícius maakte dinsdag op fraaie wijze de enige treffer van de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League tussen Benfica en Real Madrid. Na zijn treffer maakte de Braziliaan melding bij de scheidsrechter van racistische uitlatingen van Gianluca Prestianni. De Argentijn hield zijn shirt voor zijn mond en zou racistische opmerkingen hebben gemaakt richting Vinícius. Volgens de Braziliaan is dat ook door meerdere spelers van Real Madrid gehoord.

Artikel gaat verder onder video

In Kick-off komt het incident ook ter sprake. “De enige partij die niet goed heeft gehandeld, is Real Madrid”, begint Driessen in de podcast. Dat zorgt voor verbazing bij presentator Hein Keijser, dus besluit de verslaggever zijn standpunt toe te lichten. “Real Madrid had een statement moeten maken en moeten zeggen: ‘Wij stappen nu het veld af’. Zij hebben de macht om van het veld af te stappen, zonder dat het directe gevolgen heeft voor uitsluitingen en schorsingen.” Driessen stelt dat Real Madrid ‘de plank heeft misgeslagen’.

De journalist geeft toe dat hij hiermee het slachtoffer als schuldige aanwijst. “Maar zo bedoel ik het niet. Van een team van Mourinho en Benfica mag je wel verlangen, maar je mag niet verwachten dat ze de hand in eigen boezem steken. Dat heeft Mourinho zijn hele leven nog niet gedaan. En Benfica ook niet, want die steunden die jongen ook nog”, aldus Driessen. “Real Madrid had dus een statement moeten maken.”

De reacties vanuit Benfica noemt de chef voetbal van de krant ‘schandalig’. “De enige goede uitlating van Benfica kwam van hun oud-speler en oud-technisch directeur Luisão”, is Driessen duidelijk. De Braziliaanse voormalig verdediger noemde Prestianni onder meer een ‘racistische rat’, waarna hij zelf ook racistisch werd bejegend.