Live voetbal

Hans Kraay: Jordi Cruijff moet met Dick Schreuder in gesprek

Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
25 februari 2026, 09:53

Hans Kraay junior vindt dat Jordi Cruijff in gesprek moet gaan met Dick Schreuder. Dat laat de verslaggever weten in zijn wekelijkse column voor Voetbal International.

Kraay is al het hele seizoen onder de indruk van NEC, en werd zaterdag tijdens het duel tussen Ajax en de Nijmeegse club (1-1) nogmaals bevestigd: "Dit NEC speelde met veel lef vol op de aanval, tegen een Ajax waarvan ik nou nooit het idee had dat ze thuis speelden. Het middenveld Nejasmic, Sano, Chery en Lebreton was negentig minuten de baas over de middenvelders van Ajax", oordeelt Kraay.

Artikel gaat verder onder video

Hij zou de technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, dan ook adviseren om spoedig contact op te nemen met NEC: Voordat Jordi aan een grote Spaanse zoektocht begint, zal hij toch echt eerst met Dick Schreuder moeten praten. Het Farioli-5-4-1-systeem dat eerst ook door John Heitinga en nu Fred Grim is omarmd, kan met Dick worden ingeruild voor zijn 3-4-2-1 speelwijze, waarbij hij uit en thuis met vijf aanvallers speelt. Als Jordi deze eigenwijze Dick weet te strikken, zal vader Johan wekelijks van bovenaf, met blosjes op zijn wangen trots naar zíjn Ajax-DNA kijken", verwacht Kraay.

De eventuele komst van Schreuder naar Amsterdam is volgens Johan Derksen wel een prijzige. De analist van het programma Vandaag Inside wist dinsdagavond te melden dat Schreuder bij NEC een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Dick Schreuder zou een goede trainer zijn voor Ajax

Laden...
209 stemmen

➡️ Meer nieuws over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 10
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jean Alavoine
1 Reactie
1 Dag lid
0 Likes
Jean Alavoine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kraan moet zich concentreren op zijn vakantiefilmpjes en ophouden met het open deuren intrappen. Kom met iets nieuws of zwijg!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jean Alavoine
1 Reactie
1 Dag lid
0 Likes
Jean Alavoine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kraan moet zich concentreren op zijn vakantiefilmpjes en ophouden met het open deuren intrappen. Kom met iets nieuws of zwijg!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 21 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel