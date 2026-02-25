Hans Kraay junior vindt dat Jordi Cruijff in gesprek moet gaan met Dick Schreuder. Dat laat de verslaggever weten in zijn wekelijkse column voor Voetbal International.

Kraay is al het hele seizoen onder de indruk van NEC, en werd zaterdag tijdens het duel tussen Ajax en de Nijmeegse club (1-1) nogmaals bevestigd: "Dit NEC speelde met veel lef vol op de aanval, tegen een Ajax waarvan ik nou nooit het idee had dat ze thuis speelden. Het middenveld Nejasmic, Sano, Chery en Lebreton was negentig minuten de baas over de middenvelders van Ajax", oordeelt Kraay.

Artikel gaat verder onder video

Hij zou de technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, dan ook adviseren om spoedig contact op te nemen met NEC: Voordat Jordi aan een grote Spaanse zoektocht begint, zal hij toch echt eerst met Dick Schreuder moeten praten. Het Farioli-5-4-1-systeem dat eerst ook door John Heitinga en nu Fred Grim is omarmd, kan met Dick worden ingeruild voor zijn 3-4-2-1 speelwijze, waarbij hij uit en thuis met vijf aanvallers speelt. Als Jordi deze eigenwijze Dick weet te strikken, zal vader Johan wekelijks van bovenaf, met blosjes op zijn wangen trots naar zíjn Ajax-DNA kijken", verwacht Kraay.

De eventuele komst van Schreuder naar Amsterdam is volgens Johan Derksen wel een prijzige. De analist van het programma Vandaag Inside wist dinsdagavond te melden dat Schreuder bij NEC een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan.