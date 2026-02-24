Live voetbal

Luijckx looft 'onderschatte' Nejasmic: 'Daar was Ajax zo naar op zoek deze winter'

24 februari 2026, 10:25

Kees Luijckx steekt de loftrompet over N.E.C.-middenvelder Darko Nejasmic. Volgens de ESPN-analist kunnen de Nijmegenaren niet meer zonder de Kroaat, die afgelopen weekend in het uitduel bij Ajax de 1-1 eindstand op het bord zette.

N.E.C. nam Nejasmic (27) afgelopen zomer transfervrij over van Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Kroaat veroverde al snel een basisplaats en ontpopte zich als verdedigende middenvelder tot een belangrijke pion in het elftal van trainer Dick Schreuder, dat volop lof krijgt voor het attractieve voetbal én de goede resultaten die daarmee behaald worden. Tegen Ajax maakte Nejasmic zijn derde doelpunt van het seizoen, door liggend binnen te schieten na een hoekschop. Daarmee redde hij een punt en zorgde de Kroaat er persoonlijk voor dat N.E.C. de derde plaats met succes verdedigde in Amsterdam.

'Volgens mij kunnen ze bij N.E.C. niet zonder hem'

Luijckx roept Nejasmic dan ook uit tot speler van de week in de Eredivisie. "Zowel aan de bal, als zonder bal heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Het is echt een goede nummer zes. Dat zeg ik met een knipoog, omdat ze daar bij de tegenstander zo naar op zoek waren deze winter", zegt de oud-speler van onder meer AZ, NAC Breda en Roda JC. "Hij is een hele onderschatte speler, waar niet zo veel over wordt gesproken. Volgens mij kunnen ze bij N.E.C. niet zonder hem. Hij is veelzijdig en heeft ook nog een heel goed schot", besluit Luijckx zijn lofzang op Nejasmic.

Ajax is al sinds afgelopen zomer, toen Jordan Henderson vertrok, op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. In de voorbije winterse transferperiode werden de Amsterdammers gelinkt aan een indrukwekkend rijtje potentiële versterkingen 'op zes', maar viste Ajax uiteindelijk opnieuw overal achter het net. Opvallend genoeg werd nog wel een lijntje uitgegooid richting Nijmegen. Niet voor Nejasmic maar. richting zijn ploeggenoot Kodai Sano, met wie zelfs een persoonlijk akkoord werd bereikt. N.E.C. weigerde echter categorisch mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Japanner.

Darko Nejasmic

Darko Nejasmic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 27 jaar (25 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
19
3
2024/2025
Sharjah
14
0
2024/2025
Osijek
4
0
2023/2024
Osijek
36
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

