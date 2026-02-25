Kees van Wonderen (57) wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdammers begint aan een zware klus, in een functie die hij nooit eerder heeft bekleed. Met die aanstelling neemt Dennis te Kloese opnieuw een groot risico.

De komst van Van Wonderen naar Rotterdam heeft de nodige stof doen opwaaien, en dat is niet vreemd. Na zijn loopbaan als voetballer was Van Wonderen vooral actief als trainer. Hij boekte succes bij Go Ahead Eagles en werkte daarnaast bij Schalke 04 en sc Heerenveen. De rol van technisch directeur vervulde hij echter nog nooit.

Juist dat maakt zijn aanstelling opmerkelijk. Feyenoord is geen club waar je normaal gesproken experimenteert op een van de belangrijkste posities. Zeker niet omdat de club in eerste instantie haar pijlen had gericht op Carlos Aalbers, de ervaren technisch directeur van NEC. Aalbers levert al jaren goed werk af in Nijmegen, maar legde een aanbod van Feyenoord naast zich neer.

Het contrast met Carlos Aalbers

Sinds 2007 is Albers al actief als technisch directeur Tussendoor was hij ook nog actief als hoofdscout. Van Wonderen begint bij Feyenoord aan zijn officiële eerste klus, nadat hij bij FC Twente korte tijd assistent-technisch manager is geweest. Het contrast kan niet groter.

Van Wonderen verdient eerlijke kans

Dat betekent dat de nummer twee van Nederland bewust gokt met een onervaren bestuurder aan het roer. Van Wonderen hoeft daarbij niet op voorhand te worden afgeschreven. Ook hij verdient uiteraard een eerlijke kans. Tegelijkertijd is het legitiem om vraagtekens te plaatsen bij deze keuze. Waarom slaagt een topclub als Feyenoord er niet in om een technisch directeur aan te stellen die zijn sporen al heeft verdiend?

Tweede grote gok

In plaats daarvan kiest Te Kloese voor een man die de club goed kent, goede relaties onderhoudt met spelers en bekendstaat als een sympathieke persoonlijkheid. Dat zijn allemaal pluspunten. Maar na de eerder genomen gok om de onervaren trainer Robin van Persie aan te stellen, hadden veel supporters waarschijnlijk liever gezien dat Feyenoord ditmaal voor zekerheid had gekozen.

Profielschets?

Ik krijg niet het gevoel dat er een profielschets is gemaakt. Het oogt eerder alsof Te Kloese snel van zijn dubbelrol af wilde en tijdsdruk de boventoon voerde. Daardoor kwamen uiteenlopende kandidaten in beeld: ervaren beleidsmakers en absolute beginners in het vak. De keuze viel op Van Wonderen. Een beginner.

Wat Feyenoord precies kan verwachten van Van Wonderen, weet niemand. Duidelijk is wel dat hij aan de grootste uitdaging van zijn carrière begint. De komende maanden in De Kuip beloven dan ook interessant te worden.