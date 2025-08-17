Live voetbal

Grote zorgen om Feyenoord: ‘Had ze verder verwacht dan ze nu zijn’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
17 augustus 2025, 10:00

Feyenoord wist zaterdagavond weliswaar te winnen op bezoek bij stadsgenoot Excelsior (1-2), maar sprankelend was het zeker niet. Hoewel de ploeg van Robin van Persie veel nieuwelingen heeft, had clubwatcher Martijn Krabbendam wel verwacht dat Feyenoord op dit punt in het seizoen verder zou zijn dan het geval is.

Feyenoord kwam zaterdag na tien minuten op achterstand tegen Excelsior door een doelpunt van Derensili Sanches Fernandes, maar door treffers van Ayase Ueda en Sem Steijn werd de schade nog voor rust gerepareerd. In de tweede helft kregen de Kralingers nog voldoende kansen om langszij te komen, maar uiteindelijk kon Feyenoord met de drie punten op zak naar de andere kant van de Maas terugkeren.

Artikel gaat verder onder video

Dat de ploeg van Van Persie het zo lastig had tegen Excelsior, baart Krabbendam zorgen, zo stelt hij in een video van Voetbal International. “Er zijn wat wijzigingen en dat heeft altijd tijd nodig, maar je mag na een voorbereiding toch wel iets meer verwachten.” De clubwatcher benadrukt dat de tegenstander van zaterdag met een spits ‘die niet eens een contract heeft’ speelde, doelt hij op Mike van Duinen. “Een aantal jongens moet nog weg, dus het is niet eens het beste Excelsior.”

“Als die je zo partij geven en in fases beter voetballen dan Feyenoord deed, mag je daar vraagtekens bij zetten”, gaat de volger van de Rotterdammers verder. “Excuses passen niet, je bent gewoon Feyenoord. Als je de spelers tegen elkaar afzet, geloof ik niet dat Feyenoord er een van Excelsior zou willen hebben.” Krabbendam benoemt vervolgens wel dat linksback Arthur Zagre ‘lekker bezig’ was. “Uiteindelijk moet het krachtsverschil zo groot zijn, dan past het niet om zo’n wedstrijd te spelen.” Krabbendam herhaalt dat Feyenoord nog wel in opbouw is en dat er nog aan veel vastigheden moet worden gewerkt. “Maar ik had ze wel verder verwacht dan ze nu zijn”, besluit hij.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
asdlfkjdsa

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag, met spectaculaire zege van Groningen als apotheose

  • Gisteren, 23:35
  • Gisteren, 23:35
Hugo Borst

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Feyenoord-spelers Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Anis Hadj Moussa, Timon Wellenreuther en In-beom Hwang

Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
61 Reacties
6 Dagen lid
208 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd naar Psv straks tegen Twente. Ik schat het zo in dat Psv het verst is in de ontwikkeling in vergelijking met Ajax en Feyenoord. Psv heeft ook de meest rustige voorbereiding gehad met weinig of geen ophef of rare dingen. Er werd door een paar analisten of journalisten al gespeculeerd over het prolongeren van de titel, wat ik wel wat voorbarig vind, maar op basis van de voorbereiding kan ik me er wel wat bij voorstellen.

Fonkie
14 Reacties
4 Dagen lid
65 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Het is nog veel te vroeg voor conclusies. Window is ook nog 2 weken open.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
61 Reacties
6 Dagen lid
208 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd naar Psv straks tegen Twente. Ik schat het zo in dat Psv het verst is in de ontwikkeling in vergelijking met Ajax en Feyenoord. Psv heeft ook de meest rustige voorbereiding gehad met weinig of geen ophef of rare dingen. Er werd door een paar analisten of journalisten al gespeculeerd over het prolongeren van de titel, wat ik wel wat voorbarig vind, maar op basis van de voorbereiding kan ik me er wel wat bij voorstellen.

Fonkie
14 Reacties
4 Dagen lid
65 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Het is nog veel te vroeg voor conclusies. Window is ook nog 2 weken open.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Excelsior - Feyenoord

1 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
Feyenoord
2
3
6
3
PEC
2
3
6
4
PSV
1
5
3
5
Utrecht
1
4
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel