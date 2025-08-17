Grote zorgen om Feyenoord: ‘Had ze verder verwacht dan ze nu zijn’

Feyenoord wist zaterdagavond weliswaar te winnen op bezoek bij stadsgenoot Excelsior (1-2), maar sprankelend was het zeker niet. Hoewel de ploeg van Robin van Persie veel nieuwelingen heeft, had clubwatcher Martijn Krabbendam wel verwacht dat Feyenoord op dit punt in het seizoen verder zou zijn dan het geval is.

Feyenoord kwam zaterdag na tien minuten op achterstand tegen Excelsior door een doelpunt van Derensili Sanches Fernandes, maar door treffers van Ayase Ueda en Sem Steijn werd de schade nog voor rust gerepareerd. In de tweede helft kregen de Kralingers nog voldoende kansen om langszij te komen, maar uiteindelijk kon Feyenoord met de drie punten op zak naar de andere kant van de Maas terugkeren.

Artikel gaat verder onder video

Dat de ploeg van Van Persie het zo lastig had tegen Excelsior, baart Krabbendam zorgen, zo stelt hij in een video van Voetbal International. “Er zijn wat wijzigingen en dat heeft altijd tijd nodig, maar je mag na een voorbereiding toch wel iets meer verwachten.” De clubwatcher benadrukt dat de tegenstander van zaterdag met een spits ‘die niet eens een contract heeft’ speelde, doelt hij op Mike van Duinen. “Een aantal jongens moet nog weg, dus het is niet eens het beste Excelsior.”

“Als die je zo partij geven en in fases beter voetballen dan Feyenoord deed, mag je daar vraagtekens bij zetten”, gaat de volger van de Rotterdammers verder. “Excuses passen niet, je bent gewoon Feyenoord. Als je de spelers tegen elkaar afzet, geloof ik niet dat Feyenoord er een van Excelsior zou willen hebben.” Krabbendam benoemt vervolgens wel dat linksback Arthur Zagre ‘lekker bezig’ was. “Uiteindelijk moet het krachtsverschil zo groot zijn, dan past het niet om zo’n wedstrijd te spelen.” Krabbendam herhaalt dat Feyenoord nog wel in opbouw is en dat er nog aan veel vastigheden moet worden gewerkt. “Maar ik had ze wel verder verwacht dan ze nu zijn”, besluit hij.