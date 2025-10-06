Live voetbal

Ajax-doelman Jaros laat interlands Tsjechië schieten wegens ‘fysieke problemen’

Vitezslav Jaros van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
6 oktober 2025, 10:46

Vitezslav Jaros heeft zich moeten afmelden bij de Tsjechische nationale ploeg. De voetbalbond laat weten dat de doelman van Ajax een blessure heeft opgelopen en daarom niet inzetbaar is voor de volgende interlands. Het is niet duidelijk om wat voor blessure het gaat.

Jaros zou zich deze interlandperiode bij de nationale ploeg van Tsjechië melden voor de WK-kwalificatieduels met Kroatië en de Faeröer eilanden. De voetbalbond laat via de officiële kanalen echter weten dat de doelman van Ajax er niet bij is, aangezien hij met ‘fysieke problemen’ kampt.

Afgelopen weekend kwam Jaros nog gewoon in actie voor Ajax. De doelman stond de hele wedstrijd op het veld op Het Kasteel, waar zijn ploeg in extremis een punt pakte tegen Sparta (3-3). Ajax heeft nog geen melding gemaakt van een blessure van Jaros. Mocht hij voor het volgende duel, thuis tegen AZ op zaterdag 18 oktober, nog niet fit zijn, moet John Heitinga het doen met Joeri Heerkens of Remko Pasveer. Naast Jaros moest ook Mika Godts al zijn interlandverplichtingen afzeggen.

Jaros is niet de enige speler van Tsjechië die zich heeft afgemeld voor de aanstaande interlands. Ook mede-doelman Jindrich Stanek (Slavia Praag) moet de duels met een blessure aan zich voorbij laten gaan. Martin Jedlicka (Viktoria Plzen) en Lukas Hornicek (SC Braga) zijn opgeroepen als hun vervangers.

Vítezslav Jaros

Vítezslav Jaros
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (23 jul. 2001)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
0
2024/2025
Liverpool
1
0
2023/2024
Liverpool
0
0
2023/2024
Sturm
14
0

