Borns Sosa komt met kraakhelder statement over transfer naar Ajax en pleit Sven Mislintat vrij

Ajax-verdediger heeft voor het eerst gereageerd op alle onrust rondom zijn persoon. De verdediger is (ongewild) de hoofdrolspeler in een soap rondom Ajax’s technisch directeur Sven Mislintat, die mogelijk zelf heeft verdiend aan die transfer. De Kroaat benadrukt dat hij zelf gevraagd heeft om een deal te sluiten. Daarmee pleit hij indirect Mislintat vrij.

Op Instagram komt de linksachter met een statement over zijn transfer naar Ajax. Arthur Beck is daarbij een veelbesproken man, omdat hij de transfer naar Amsterdam heeft begeleid. Beck is echter ook de man met aandelen in het bedrijf van Mislintat én is de zaakwaarnemer naar wie Sosa op het laatste moment is overstapt om zijn transfer naar Ajax in orde te maken. Daarvoor zat hij nog bij een andere belangenbehartiger, maar dat komt naar eigen zeggen uit zijn eigen koker.

Artikel gaat verder onder video

De wisseling van de wacht gebeurde namelijk op verzoek van Sosa zelf, zo staat te lezen in zijn verhaal. “Voor de laatste keer: ik gaf Artur Beck de opdracht om te praten met Ajax, met het volledige vertrouwen”, begint Sosa. “Ik snap niet waarom er mensen zijn die daar een probleem van maken”, snapt hij de ophef rondom zijn eigen transfer niet.

Lees ook: Sven Mislintat verder in het nauw: Ajax onderzoekt niet alleen de komst van Borna Sosa

“Voor mij is het enige dat telt, hier spelen voor Ajax. Dat maakt me oprecht blij en trots”, vervolgt de back, die hoopt onder deze hele zaak een streep te kunnen zetten. “We kunnen ons beter focussen over andere zaken, bijvoorbeeld over de wedstrijd van morgen en niet veel herrie schoppen over onzin.”