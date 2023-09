Sven Mislintat verder in het nauw: Ajax onderzoekt niet alleen de komst van Borna Sosa

Ajax speelt donderdagavond weliswaar de eerste Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille en komende zondag De Klassieker tegen Feyenoord, maar het gaat in de aanloop naar beide krakers vooral over de situatie buiten de lijnen. De NOS bracht dinsdagavond een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat Ajax de Kroatische verdediger op Deadline Day via een zakenrelatie van Sven Mislintat naar Amsterdam heeft gehaald. Ajax onderzoekt de handelswijze van de technisch directeur rond de komst van Sosa, maar óók andere transfers.

Het Algemeen Dagblad schrijft donderdagmorgen dat Piet Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, dat woensdagavond heeft laten weten op een ledenvergadering van de vereniging Ajax. Tot dat moment was enkel bekend dat de Amsterdammers onderzoek gaan doen naar de totstandkoming van de transfer van Sosa. De Kroatische vleugelverdediger maakte op 1 september, de laatste dag van de zomerse transferwindow, de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. Daarbij zou Mislintat gebruik hebben gemaakt van een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, het scoutingsbedrijf van de directeur voetbalzaken van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Eringa bevestigde naar aanleiding van vragen vanuit de zaal dat er ‘meer dan één transfer nader zal worden bekeken’. “Wie dat onderzoek gaat doen, is nog onduidelijk: de club is in gesprek met twee externe bureaus. Die hebben gewaarschuwd dat het onderzoek zeker enkele weken en mogelijk meer dan een maand in beslag gaat nemen”, schrijft het AD. Mislintat kan in de tussentijd ‘gewoon’ zijn werkzaamheden als technisch directeur blijven uitvoeren. Eringa heeft tijdens de ledenvergadering laten weten dat er is overwogen om de Duitser gedurende het onderzoek te schorsen, ‘maar om juridische redenen is daar vanaf gezien’.

Ajax is overigens niet de enige club die een onderzoek start naar de verrichtingen van Mislintat op transfergebied. Het Duitse BILD pakte woensdagavond uit met het nieuws dat ook VfB Stuttgart - de vorige werkgever van Mislintat én Sosa - een blik werpt op bepaalde ‘transferactiviteiten’. Mislintat was van 2019 tot 2022 directeur bij de Bundesligaclub.