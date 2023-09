BILD maakt melding van nieuw onderzoek naar Sven Mislintat

Ook VfB Stuttgart gaat onderzoek doen naar transfers die onder Sven Mislintat zijn gedaan. Dat bevestigt de club uit de Bundesliga tegenover de krant BILD. Het onderzoek komt voort uit het nieuws dat de directeur van Ajax een speler (Borna Sosa) kocht via een Duitse zakenrelatie.

Mislintat was van 2019 tot eind 2022 in dienst van Stuttgart. Hij is mede-eigenaar van het bedrijf Matchmetrics, waarvan een deel van de aandelen in beheer zijn van het Duitse zaakwaarnemerskantoor AKA Global. BILD zegt dat het over informatie beschikt waaruit blijkt dat AKA Global al sinds 2020 het bedrijf van Mislintat ondersteunt met leningen.

De NOS meldde dinsdag dat Ajax onderzoek is gestart naar de totstandkoming van de transfer van Sosa. Woensdag zei Arthur Beck, de zaakwaarnemer van Sosa, dat het juist trainer Maurice Steijn was die Sosa wilde halen op de slotdag van de transfermarkt, niet Mislintat. "Daarna zijn we gaan praten en kwam er een deal tot stand", zei hij tegen Voetbal International.