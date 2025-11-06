Live voetbal

Beelden: Galatasaray-fans aangevallen in ArenA, ontvluchten thuisvak

Supportersrellen Ajax - Galatasaray
Foto: © @VoetbalUltras - X / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 november 2025, 12:44

Supporters van Galatasaray zijn woensdagavond op verschillende plekken in de Johan Cruijff ArenA aangevallen door fans van Ajax, zo meldt @VoetbalUltras op X. Een onbekend aantal aanhangers van de Turkse club was er, ondanks maatregelen die Ajax voorafgaand aan het Champions League-duel had genomen, tóch in geslaagd om plaats te nemen in een vak dat bedoeld is voor fans van de thuisclub.

Ajax probeerde voorafgaand aan het Champions League-duel met Galatasaray te voorkomen dat Galatasaray-fans een ticket zouden bemachtigen voor één van de thuisvakken. De Amsterdamse club blokkeerde niet minder dan duizend doorverkochte tickets, maar dat is niet voldoende gebleken om de Galatasaray-aanhang te beperken tot het uitvak. @VoetbalUltras schrijft dat er 'veel' Turkse fans op de thuistribune zaten.

"In delen van het stadion werden zij aangevallen en moesten zij het stadion ontvluchten", schrijft het account. Dat lijkt bevestigd te worden door videobeelden die het deelt. Daar is te zien hoe een aantal stewards meerdere personen richting de trappen escorteert. Dat gaat gepaard met flink duw- en trekwerk, ook is te zien hoe de personen in kwestie worden bekogeld met bekertjes.

Parool: zestien aanhoudingen rond Ajax - Galatasaray

De Amsterdamse krant Het Parool meldt dat rond de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray in totaal zestien personen zijn aangehouden, waarvan zes fans van de Turkse club. "Ze werden woensdag rond 17.00 uur gecontroleerd bij de Oosterdokskade bij Amsterdam Centraal Station. Ze bleken vuurwerk en bivakmutsen bij zich te hebben", zo weet de krant. Verder kwam het voor de wedstrijd tot vechtpartijen bij zowel het Centraal Station als op de Dam. In het stadion zou later een steward mishandeld zijn en na afloop van de wedstrijd een vechtpartij zijn uitgebroken bij de Pathé-bioscoop, waarbij een persoon bewusteloos zou zijn geraakt en de politie werd bekogeld met stenen en blikken.

Davy Klaassen Ajax Galatasaray

avatar

Normaal gesproken zal je zeggen geef Ajax een straf en laat ze zonder publiek spelen of zet ze uit het toernooi. In dit geval is er maar 1 straf passend voor de Ajacieden en dat is keer op keer toekijken hoe zij vernederd worden.

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
4
2
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
PSV
4
2
5
19
Monaco
4
-2
5
20
Pafos
4
-3
5
21
Leverkusen
4
-4
5
22
Club Brugge
4
-2
4
23
Frankfurt
4
-4
4
24
Napoli
4
-5
4
25
Marseille
4
1
3
26
Juventus
4
-1
3
27
Athletic
4
-5
3
28
R. Union SG
4
-8
3
29
Bodø/Glimt
4
-3
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
4
-9
1
35
Benfica
4
-6
0
36
Ajax
4
-13
0

Complete Stand

