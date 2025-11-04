Ajax heeft zo'n duizend kaarten geblokkeerd voor het Champions League-duel met Galatasaray, meldt het Algemeen Dagblad. De reden hiervoor is dat de tickets via zwarthandel zijn doorverkocht. De ploeg van trainer John Heitinga neemt het woensdagavond om 21.00 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen de Turkse grootmacht.

Het duel met Galatasaray wordt voor Ajax alweer de vierde wedstrijd in de Champions League. De Amsterdammers zijn vooralsnog puntloos in het miljardenbal en staan derhalve onderaan in de competitiefase. De ploeg van Heitinga begon met een 0-2 nederlaag tegen Fenerbahçe, waarna er kansloze nederlagen volgden op bezoek bij Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1).

In de Johan Cruijff ArenA zullen woensdagavond vermoedelijk flink wat lege stoelen te zien zijn, aangezien de club zo'n duizend kaarten heeft geblokkeerd. Ajax had voorafgaand aan de wedstrijd al aangekondigd dat er extra maatregelen van kracht waren, om zo te voorkomen dat supporters van de tegenstander aan wedstrijdtickets zouden komen.

Nu blijkt dat een aantal fans zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, waardoor diverse kaarten zijn geblokkeerd. Alleen Ajax-supporters met een seizoens- of clubkaart van vóór 28 augustus 18.00 uur konden tickets bestellen voor de competitiefase van de Champions League. Personen die kaarten hebben bemachtigd voor deze wedstrijd en deze hebben gedeeld met fans die na 28 augustus een lidmaatschap bij Ajax afsloten, zijn geïnformeerd door Ajax net als de ontvangers van de kaarten. In het bericht van Ajax is hen medegedeeld dat de kaarten zijn geblokkeerd.