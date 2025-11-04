Live voetbal

Clubman Pim van Dord klaar met politieke spelletjes binnen Ajax en verlaat bestuursraad

Pim van Dord
Foto: © Imago
Mingus Niesten
4 november 2025, 11:08   Bijgewerkt: 11:27

Pim van Dord (72) stapt binnenkort uit de bestuursraad van Ajax. Dat nieuws deelt De Telegraaf dinsdagochtend. De clubman is klaar met de politieke spelletjes binnen de club.

Van Dord speelde tussen 1973 en 1980 174 wedstrijden voor Ajax en drie duels voor het Olympisch elftal. Vanwege een blessure hing hij op 27-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Vijf jaar later, in 1985, werd hij fysiotherapeut van het eerste elftal. Dat bleef hij tot 2020, terwijl hij in 2000 ook in die rol het EK met Oranje meemaakte. De laatste jaren was Van Dord onderdeel van de bestuursraad van Ajax.

Uit de conceptagenda voor de Algemene Leden Vergaderging van 3 december 2025 aanstaande blijkt dat Van Dord zijn functie niet wil voortzetten. "De afgelopen jaren waren voor hem, primair door alle politiek bij Ajax, behoorlijk intensief. Veel liever zet Pim zich in voor het voetbal binnen Ajax. De Bestuursraad neemt Pim in ieder geval op in de pool van Ambassadeurs die de vereniging bij wedstrijden van Ajax 1, Ajax Vrouwen, Jong Ajax en de Zaterdag 1 vertegenwoordigt", staat daarin opgeschreven.

De Telegraaf vroeg Van Dord ook om een verklaring. "Het nieuws dat jullie brengen klopt. Ik wil er nu niks over zeggen, omdat het allemaal heel vers is. In een later stadium zal ik dat misschien wel eens doen." De bestuursraad zal zich binnenkort buigen over een nieuwe lid van de raad.

dilima1966
2.721 Reacties
876 Dagen lid
15.574 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is een grote comedy poppenkast binnen het bestuur de ene na de andere verlaat het bestuur totaal renovatie is nodig bij ajax om er weer beleid in te krijgen zowel bestuur technische functie trainers overal binnen ajax gaat het mis

Zerofkx010
42 Reacties
11 Dagen lid
73 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoeveel zitten er nog in die raad? Elke week stapt er één op uit die slangenkuil???

