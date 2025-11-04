Live voetbal

Van Hanegem kritisch op Heitinga: 'Dan denk ik: wat doet hij nou man?'

Van Hanegem kritisch op Heitinga: 'Dan denk ik: wat doet hij nou man?'
4 november 2025

Willem van Hanegem is kritisch op de houding van John Heitinga bij wedstrijden van Ajax. Vogens de oud-topvoetballer moet de oefenmeester van de Amsterdammers vaker rustiger gaan zitten en dan de boel analyseren.

Heitinga staat al enkele weken flink onder druk bij Ajax. De Amsterdammers presteren dit seizoen op alle vlakken ronduit wisselvallig. In de Champions League leed Ajax al drie kansloze nederlagen, terwijl het in de Eredivisie ook niet wil vlotten. De Amsterdammers hoopten de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven tegen sc Heerenveen, maar speelden teleurstellend met 1-1 gelijk in een matige wedstrijd. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

Van Hanegem merkt dat veel mensen genieten van de mindere fase van Ajax en merkt op dat Heitinga tal van 'vervelende' vragen krijgt na afloop van een wedstrijd. "Wat vaak zo is, is dat een aantal mensen het leuk vindt als het niet goed gaat. Dan krijg je vragen", steekt hij van wal in de Willem & Wessel Podcast. "Als ik trainer was en zo’n kwibus kwam naar me toe, dan zou ik zeggen: wegwezen, alsjeblieft. Maar ik hoor dat het verplicht is. Als iets zo is, dan mogen ze dat zeggen. Maar je moet niet maar wachten tot je vervelende vragen kunt stellen. Ga dan lekker naar huis. Stel normale vragen."

Van Hanegem kritisch op houding Heitinga

De houding van Heitinga tijdens wedstrijden van Ajax kan Van Hanegem overigens niet bekoren. Als het aan het Feyenoord-icoon ligt dan gaat de coach vaker wat rustiger zitten om vervolgens de boel te analyseren. "De trainer moet gewoon gaan zitten en kijken", stelt Van Hanegem, die vervolgens de strenge blik van Heitinga langs de zijlijn imiteert. Dan denk ik: wat doet hij nou, man? Doe toch gewoon."

Vrij Dag
130 Reacties
533 Dagen lid
214 Likes
Vrij Dag
de fout die hanegem maakt is dat hij denkt dat heitinga KAN analyseren wat er fout gaat. Hij ziet het gewoon niet. Laat staan dat hij een oplossing kan bedenken.

dilima1966
2.718 Reacties
876 Dagen lid
15.573 Likes
dilima1966
Heitinga denk dat die met a puppelen traint in de kleedkamer zeven spelprincipes aan het bord hangen. Ik denk echt dat het team niet vooruit te branden is door heitinga keizer en Peereboom

Neesje
1.588 Reacties
1.134 Dagen lid
8.705 Likes
Neesje
De Kromme de nieuwe adviseur van Ajax 😂😂

