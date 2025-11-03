Sneijder: 'Bord in kleedkamer Ajax is profvoetbal-onwaardig'

De analisten van Ziggo Sport hebben geen hoge pet op van de ‘zeven geboden’ die bij Ajax in de kleedkamer hangen. Youri Mulder, Theo Janssen en Wesley Sneijder hebben grote vraagtekens bij het bord; het valt Janssen op dat de regels vooral uitgaan van een situatie zonder balbezit.

In de kleedkamer van Ajax hangen instructies in het Engels. Vrij vertaald zijn dat: ‘Tegendruk, ‘laatste twee meter druk zetten, ‘verdedig niet over de bal, houd ze aan één kant’, ‘binnen vijf seconden achter de bal’, ‘incasseer geen standaardsituaties, ‘clean sheet-mentaliteit!’ en ‘domineren in één tegen één-duels’.

De regels bij Ajax werden vorige maand onbedoeld gedeeld door Steven Berghuis. Hij plaatste een video op Instagram waarin de kernprincipes van Heitinga zichtbaar zijn. Mulder vraagt aan Janssen: “Theo, als jij aan het begin van het seizoen de kleedkamer binnenloopt en dit ziet, dan pak je toch meteen een bijtel of een hamer? Kom op zeg, wat is dit nou.” Janssen antwoordt lachend: “Ja, honderd procent.”

Janssen denkt sowieso dat spelers te veel informatie binnenkrijgen: “Ze worden helemaal volgestopt. Als jij de hele tijd van de trainer hoort, ‘als die man aan de bal komt, ga jij dit doen, als de linksback aan de bal komt, dan moet je vooruit, als de rechtsbuiten aan de bal is, dan moet je...’ Volgens mij is er wel eens gebleken dat je van een meeting een paar minuten onthoudt. Ik denk dat er te veel meetings zijn en dat ze te lang duren.”

Mulder en Janssen storen zich

Sneijder stipt aan: “Dit heeft ook met kwaliteit te maken. Clean-sheet mentality en domineren in de 1-op-1-duels, daar moet je goede verdedigers voor hebben, dat ze op de juiste manier een bal afpakken.” Mulder noemt ‘clean sheet mentality’ een ‘containerbegrip’. “Iedereen in het voetbal wil geen goals tegenkrijgen.”

Janssen valt iets anders op aan het bord: “Ik lees daar zeven regels. Het is allemaal tegen de bal. Maar je speelt bij Ajax. Dan denk je toch vanuit balbezit? Je bent Ajax. Je moet domineren in balbezit, je moet weer het voetbal spelen dat iedereen wil zien. Dat gaat vooral over balbezit. Wat doe je in balbezit? Waar creëer je de 2-tegen-1?” Mulder zegt lachend: “Misschien staat er daarnaast nog een bordje, dat weet je niet.”

Sneijder vult aan: “We kunnen er een beetje lacherig over doen, maar dit ga je toch niet ophangen bij profs? Even serieus. Dit had je bij mij echt niet hoeven ophangen. Dit weet je toch? Met die mentaliteit kom je toch elke dag naar de club, dat je niks wil weggeven, dat je 1 tegen 1 duels wil winnen, dat je druk wilt zetten waar nodig, dat je in de laatste twee meter ervoor moet zorgen dat je niet wordt uitgespeeld…”

“Dat zijn toch de standaarddingen in het voetbal?”, vraagt Sneijder zich af. Sneijder en Mulder denken echter dat Heitinga een voorbeeld heeft genomen aan Arne Slot, onder wie hij werkte bij Liverpool. “Ik denk dat Slot dan ook zo’n bord heeft hangen”, aldus Sneijder.