De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray van woensdag is een bijzondere voor Frank de Boer. Hij heeft een verleden bij beide clubs, al bedroeg zijn dienstverband bij Galatasaray slechts een half seizoen. Op de officiële website van Ajax blikt De Boer terug op die periode in de eerste helft van het seizoen 2003/04.

“Ze waren in die tijd al een jaar of tien van de partij in de Champions League, maar wilden Europees een stap maken”, weet De Boer nog. “Er waren ambities om een keer door te stoten naar de halve finales en daar hadden ze mij voor nodig, zo werd er geschetst.”

Artikel gaat verder onder video

Hij weet nog dat de selectie 'best wel wat veteranen' kende, onder wie Hakan Şükür. “Op een gegeven moment werd besloten dat alle ‘oudjes’ apart moesten gaan trainen. Vervolgens heb ik eieren voor mijn geld gekozen en ben ik in de winterstop naar Rangers gegaan waar ik wél kon spelen.”

Bovendien werd hij daar herenigd met zijn broer Ronald. “Het EK van 2004 in Portugal zou mijn laatste toernooi met Oranje zijn, dus ik had speelminuten nodig.”

Relatie met Fatih Terim

Fatih Terim was de trainer van De Boer in Istanbul. “Ik kan nu goed met hem opschieten, maar in die tijd was dat anders”, geeft de voormalig trainer van Ajax toe. “Dat ik ernaast werd gezet, lag natuurlijk ook voor een gedeelte bij mezelf, maar ik heb wel vraagtekens hoe dat allemaal ging in die tijd.”

Dat hij plots op het tweede plan belandde, past volgens De Boer binnen de hectiek die zich soms meester maakt van de Turkse voetbalwereld. “Bij veel clubs in Turkije speelt er heel veel politiek. Eigenaren die de ene keer de ene beslissing nemen en vervolgens weer de andere kant opgaan. Het ontbreekt soms aan een beetje overzicht, zoals gestructureerde jeugdopleidingen. Emotie en chaos nemen wel eens de overhand."

De beleving en betrokkenheid van de Turkse fans is tegelijkertijd gigantisch, weet hij. "De mensen zijn enorm gepassioneerd. Als je in een winkelcentrum loopt, wil iedereen wat van je. Van jong tot oud. Turken zeggen vaak voor het noemen van hun naam eerst voor welke club ze zijn. Het is een groot land en voetbal staat met stip op één. De liefde voor de sport is groot."

Verwachtingen van Ajax - Galatasaray

De Boer denkt dat Ajax een sterke opponent kan verwachten. "Galatasaray heeft veel goede spelers, met individuele klasse. Ik weet zeker dat zij het op een goede dag elk team lastig kunnen maken." Maar, zo weet hij: "Als Ajax nog iets wil en uitzicht wil houden om door te gaan, moet er gewonnen worden."