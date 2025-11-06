Live voetbal

Feyenoord verzuimt kansen af te maken en gaat kopje onder in Stuttgart

Teleurstelling bij Feyenoord
6 november 2025, 22:57

Feyenoord heeft donderdagavond in de Europa League een 2-0 nederlaag geleden tegen VfB Stuttgart. De Rotterdammers hadden het grootste gedeelte van de wedstrijd het initiatief, maar verzuimden de kansen af te maken. In het slot van de wedstrijd sloeg de thuisploeg tweemaal genadeloos hard toe.

VfB Stuttgart had in de openingsfase iets meer balbezit, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Naarmate de eerste helft vorderde kwam Feyenoord wel wat beter in de wedstrijd en kreeg het via Hadj Moussa zelfs nog een goede kans. De Algerijnse aanvaller schoot alleen recht op doelman Alexander Nübel. De thuisploeg moest het vooral hebben van afstandsschoten, waarbij Timon Wellenreuther nauwelijks op de proef werd gesteld.

De ploeg van trainer Sebastian Hoeneß had in de eerste helft veel overtredingen nodig en werd op slag van rust zelfs nog wat venijniger. Zo was het Deniz Undav die doorliep op Wellenreuther, die daar nog wel even last van hield. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Feyenoord nog de grootste kans van de wedstrijd na een overtreding van Maximilian Mittelstädt op Hadj Moussa. De Algerijn ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal vervolgens in de muur.

Na rust bleef het lang spannend in Stuttgart, waar beide ploegen kansen kregen om de ban te breken. De grootste mogelijkheden waren er echter voor de bezoekers uit Rotterdam. Zo was Feyenoord dichtbij via Ueda, die op aangeven van Hadj Moussa rakelings naast kopte. Aan de andere kant hield Wellenreuther zijn ploeg op de been met een knappe redding op een inzet van Undav.

Mede door de warrige leiding van de Roemeense scheidsrechter Horațiu Feșnic werden de duels grimmiger, waarbij er vooral aan de Feyenoord-zijde veel gele kaarten vielen. Zo gingen Givairo Read, Gijs Smal en Quinten Timber alle drie op de bon. In de slotfase viel het doek toch voor Feyenoord: Bilal El Khannous kopte raak na een voorzet van Assignon en bezorgde Stuttgart zo een late voorsprong. Het was meteen de laatste actie voor de aanvallende middenvelder, die vervangen werd. In de blessuretijd velde Undav het definitieve oordeel over Feyenoord door de 2-0 te maken. Het is voor Feyenoord de derde nederlaag in vier wedstrijden in de competitiefase van de Europa League.

Feyenoord-spelers Ramiz Zerrouki en In-Beom Hwang

Enorme tegenslag voor Feyenoord: Hwang is 6 tot 8 weken uitgeschakeld

  Gisteren, 20:01
  • Gisteren, 20:01
Problemen stapelen zich op voor Van Persie: Hwang en Targhalline ontbreken

Problemen stapelen zich op voor Van Persie: Hwang en Targhalline ontbreken

  Gisteren, 19:40
  • Gisteren, 19:40
Feyenoord-speler Givairo Read

Read naar Bayern München? Duitse berichten volledig ontkracht door Te Kloese

  Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
3
5
9
5
Lyon
3
5
9
6
Plzeň
3
4
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Dinamo Zagreb
4
1
7
9
Porto
4
0
7
10
Brann
3
3
6
11
Aston Villa
3
2
6
12
Panathinaikos
4
1
6
13
Basel
4
1
6
14
Young Boys
3
0
6
15
Lille
4
0
6
16
Fenerbahçe
3
0
6
17
Go Ahead
4
-1
6
18
Betis
3
2
5
19
Nottm Forest
4
1
5
20
Bologna
3
0
4
21
Genk
3
0
4
22
PAOK
3
-1
4
23
Crvena zvezda
4
-2
4
24
Sturm
4
-2
4
25
Celtic
4
-3
4
26
Roma
3
-1
3
27
Feyenoord
3
-1
3
28
Ludogorets
3
-2
3
29
Salzburg
4
-2
3
30
Stuttgart
3
-2
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
3
-5
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

