Feyenoord verzuimt kansen af te maken en gaat kopje onder in Stuttgart

Feyenoord heeft donderdagavond in de Europa League een 2-0 nederlaag geleden tegen VfB Stuttgart. De Rotterdammers hadden het grootste gedeelte van de wedstrijd het initiatief, maar verzuimden de kansen af te maken. In het slot van de wedstrijd sloeg de thuisploeg tweemaal genadeloos hard toe.
VfB Stuttgart had in de openingsfase iets meer balbezit, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Naarmate de eerste helft vorderde kwam Feyenoord wel wat beter in de wedstrijd en kreeg het via Hadj Moussa zelfs nog een goede kans. De Algerijnse aanvaller schoot alleen recht op doelman Alexander Nübel. De thuisploeg moest het vooral hebben van afstandsschoten, waarbij Timon Wellenreuther nauwelijks op de proef werd gesteld.
De ploeg van trainer Sebastian Hoeneß had in de eerste helft veel overtredingen nodig en werd op slag van rust zelfs nog wat venijniger. Zo was het Deniz Undav die doorliep op Wellenreuther, die daar nog wel even last van hield. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Feyenoord nog de grootste kans van de wedstrijd na een overtreding van Maximilian Mittelstädt op Hadj Moussa. De Algerijn ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal vervolgens in de muur.
Na rust bleef het lang spannend in Stuttgart, waar beide ploegen kansen kregen om de ban te breken. De grootste mogelijkheden waren er echter voor de bezoekers uit Rotterdam. Zo was Feyenoord dichtbij via Ueda, die op aangeven van Hadj Moussa rakelings naast kopte. Aan de andere kant hield Wellenreuther zijn ploeg op de been met een knappe redding op een inzet van Undav.
Mede door de warrige leiding van de Roemeense scheidsrechter Horațiu Feșnic werden de duels grimmiger, waarbij er vooral aan de Feyenoord-zijde veel gele kaarten vielen. Zo gingen Givairo Read, Gijs Smal en Quinten Timber alle drie op de bon. In de slotfase viel het doek toch voor Feyenoord: Bilal El Khannous kopte raak na een voorzet van Assignon en bezorgde Stuttgart zo een late voorsprong. Het was meteen de laatste actie voor de aanvallende middenvelder, die vervangen werd. In de blessuretijd velde Undav het definitieve oordeel over Feyenoord door de 2-0 te maken. Het is voor Feyenoord de derde nederlaag in vier wedstrijden in de competitiefase van de Europa League.
tsja dit is toch wel een dikke pijnlijke afstraffing voor feijenoord in de spek en bonen league. Geen CL kwaliteit tegenstanders, maar toch over de knie en afgestraft. Hopelijk kijkt Bayern niet mee want anders is er gelijk een streep door de naam van Read. Het hele elftal maakte een zwakke indruk en oogt totaal niet fit. Van Persie wist waar het probleem zit, maar doet er helemaal niks aan. Nu feijenoord blijft verliezen tegen de mindere tegenstanders in Europa is wel duidelijk dat ze niks te zoeken hebben in de spek en bonen league. Ik vind dat feijenoord zich diep moet schamen voor deze blamage. Van persie en te kloese zijn hiervoor verantwoordelijk.
@deschijtert. Wat schattig, je weet toch wel waar read speelt en waar de doelpunten vielen? Niet dat er enige kennis is die walnoot van je zit, maar het vragen is wel zo beleefd. Dat doen ze bij de jostiband ook.
@deschijtert voorlopig is er maar 1 Nederlandse ploeg zonder punten die daarmee zichzelf dus echt blameert in Europa. Zeker gezien de 'sterrenstatus'
@descheids en @redactie tuurlijk is mn reactie weggehaald. Want het zal is kritisch zijn op jullie beleid. 1 reactie weghalen en verder alle opruiende, polariserende, trieste opmerkingen van de deze gast laten gaan. M’n vermoeden wordt nog sterker: een van de redactie is dit account.
@freakes, er wordt hier flink wat onzin gepost door feijenoorders, maar jouw opmerking slaat weer helemaal nergens op. Dit is geen account van iemand die bij/voor Fcupdate werkt. Dit is gewoon account van een voetballiefhebber die met een kritische blik naar het voetbal kijkt. Bij Noord Korea aan de maas word je gelijk afgestraft als je kritisch bent op de club. Kijk maar naar Mario Been en anderen. Maar gelukkig kan je op onafhankelijke voetbalplatforms als FcUpdate wel gewoon je eigen mening geven. @henkdetank, welkom terug met je nieuwe account.
Het is dus ZO'N Europees seizoen. Niet minder zijn maar er toch afgaan met een minder dan verdiend resultaat. Al zullen bepaalde 'kenners' hier vast wel een andere mening hebben
@peterdejong1983 Deze wedstrijd had op basis van de kansen ook geen winnaar moeten hebben. Maarja, toch zijn die duitsers weer effectief en sta je met lege handen. Verder hebben ze goed gespeeld en moet het voor de rest wel goed komen
@FC Onkruid Het is voor zover echt bagger dit seizoen inderdaad. Is nog in ieder geval mooi dat Go Ahead nog wat punten pakt. Maar er zijn nog 4 wedstrijden te gaan, misschien gaan ze allemaal toch nog wat meer punten binnenhalen dan de vorige 4
@FCJel eens.. leek of de wedstrijd 30 minuten te lang was. Die Borges moet duidelijk ritme en vorm krijgen.
Valente die toch nog vlagen van klasse liet zien wordt eruit gehaald voor Nieuwkoop? waarom?1,5 minuut later is het 1-0,nou nou daar zal de coach van Feyenoord zichzelf voor z.n kop geslagen moeten hebben.laf laf en uiteindelijk gaan ze de boot in tegen een team dat worstelde,even zo zeer als Feyenoord,het was een zeer zoutloze pot.
@baltegenmuur22 valente kon het niet meer belopen, dus dan zou Timber meer moeten doen. Die is ook niet topfit of de canadeees die ook nog niet eerder 90 minuten intensief had gespeeld.
Nederlandse clubs hebben weinig te vertellen in Europa. Als je niet scoort kan je de wedstrijd ook niet winnen. Alleen PSV en Utrecht hebben de eer nog een beetje gered met een gelijkspel. Die Borges bewijst toch weer dat die een miskoop is en Larin is ook geen wereldspits.
tsja dit is toch wel een dikke pijnlijke afstraffing voor feijenoord in de spek en bonen league. Geen CL kwaliteit tegenstanders, maar toch over de knie en afgestraft. Hopelijk kijkt Bayern niet mee want anders is er gelijk een streep door de naam van Read. Het hele elftal maakte een zwakke indruk en oogt totaal niet fit. Van Persie wist waar het probleem zit, maar doet er helemaal niks aan. Nu feijenoord blijft verliezen tegen de mindere tegenstanders in Europa is wel duidelijk dat ze niks te zoeken hebben in de spek en bonen league. Ik vind dat feijenoord zich diep moet schamen voor deze blamage. Van persie en te kloese zijn hiervoor verantwoordelijk.
@deschijtert. Wat schattig, je weet toch wel waar read speelt en waar de doelpunten vielen? Niet dat er enige kennis is die walnoot van je zit, maar het vragen is wel zo beleefd. Dat doen ze bij de jostiband ook.
@deschijtert voorlopig is er maar 1 Nederlandse ploeg zonder punten die daarmee zichzelf dus echt blameert in Europa. Zeker gezien de 'sterrenstatus'
@descheids en @redactie tuurlijk is mn reactie weggehaald. Want het zal is kritisch zijn op jullie beleid. 1 reactie weghalen en verder alle opruiende, polariserende, trieste opmerkingen van de deze gast laten gaan. M’n vermoeden wordt nog sterker: een van de redactie is dit account.
@freakes, er wordt hier flink wat onzin gepost door feijenoorders, maar jouw opmerking slaat weer helemaal nergens op. Dit is geen account van iemand die bij/voor Fcupdate werkt. Dit is gewoon account van een voetballiefhebber die met een kritische blik naar het voetbal kijkt. Bij Noord Korea aan de maas word je gelijk afgestraft als je kritisch bent op de club. Kijk maar naar Mario Been en anderen. Maar gelukkig kan je op onafhankelijke voetbalplatforms als FcUpdate wel gewoon je eigen mening geven. @henkdetank, welkom terug met je nieuwe account.
Het is dus ZO'N Europees seizoen. Niet minder zijn maar er toch afgaan met een minder dan verdiend resultaat. Al zullen bepaalde 'kenners' hier vast wel een andere mening hebben
@peterdejong1983 Deze wedstrijd had op basis van de kansen ook geen winnaar moeten hebben. Maarja, toch zijn die duitsers weer effectief en sta je met lege handen. Verder hebben ze goed gespeeld en moet het voor de rest wel goed komen
@FC Onkruid Het is voor zover echt bagger dit seizoen inderdaad. Is nog in ieder geval mooi dat Go Ahead nog wat punten pakt. Maar er zijn nog 4 wedstrijden te gaan, misschien gaan ze allemaal toch nog wat meer punten binnenhalen dan de vorige 4
@FCJel eens.. leek of de wedstrijd 30 minuten te lang was. Die Borges moet duidelijk ritme en vorm krijgen.
Valente die toch nog vlagen van klasse liet zien wordt eruit gehaald voor Nieuwkoop? waarom?1,5 minuut later is het 1-0,nou nou daar zal de coach van Feyenoord zichzelf voor z.n kop geslagen moeten hebben.laf laf en uiteindelijk gaan ze de boot in tegen een team dat worstelde,even zo zeer als Feyenoord,het was een zeer zoutloze pot.
@baltegenmuur22 valente kon het niet meer belopen, dus dan zou Timber meer moeten doen. Die is ook niet topfit of de canadeees die ook nog niet eerder 90 minuten intensief had gespeeld.
Nederlandse clubs hebben weinig te vertellen in Europa. Als je niet scoort kan je de wedstrijd ook niet winnen. Alleen PSV en Utrecht hebben de eer nog een beetje gered met een gelijkspel. Die Borges bewijst toch weer dat die een miskoop is en Larin is ook geen wereldspits.