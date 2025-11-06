De Europa League-wedstrijd tussen VfB Stuttgart en Feyenoord (2-0) kende ongewoon veel overtredingen. In totaal waren het er 48, het hoogste aantal in een Europees hoofdtoernooi sinds maart 2018. Scheidsrechter Horatiu Fesnic was daar ook debet aan, stellen de tafelgasten van Ziggo Sport.

Datajournalist Bart Frouws zocht uit dat er sinds 8 maart 2018, bij Sporting Portugal - Viktoria Plzen in de Europa League (ook 48), niet meer zoveel overtredingen zijn gemaakt in een wedstrijd van een Europees hoofdtoernooi. Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot spreekt van een ‘vervelende wedstrijd’. “Het gemiddelde in topvoetbal ligt rond de twintig. Dit is op UEFA-niveau in acht jaar niet meer vertoond, zoveel overtredingen in één wedstrijd.”

Hij vraagt vervolgens of dat ook deels door de Roemeense scheidsrechter kwam. Analisten Khalid Boulahrouz en Youri Mulder antwoorden bevestigend. “Een beetje een rare scheids. Ook die kaarten die hij aan Timber gaf, dacht ik: waarom moet dat nou?”, zegt Boulahrouz. Van de 48 overtredingen werden er 26 begaan door Stuttgart en 22 door Feyenoord. Maar het aantal gele kaarten was in evenwicht: allebei vier. “Stuttgart mocht maar overtredingen blijven maken.”

Mulder vult aan: “Stuttgart is een ploeg die snel in de 1 tegen 1 gaat, dus dan heb je ook veel duels en dan misschien ook wel veel overtredingen. Ik probeer een theorie te verzinnen. En je hebt bij Feyenoord spelers die ook de 1 tegen 1 opzoeken, zoals Valente, Borges en Hadj Moussa. Het was geen superharde of onsportieve wedstrijd.”

Van Persie: 'Geen fijn gevoel bij scheidsrechter'

Trainer Robin van Persie was niet enthousiast over het optreden van Fesnic. "Ik vond dat de scheidsrechter wel heel makkelijk dingen affloot. Daar heb ik niet zo'n fijn gevoel aan overgehouden", zegt hij tegen Ziggo Sport. "Een specifiek voorbeeld? Ik heb er wel tien, waarvan ik dacht: moet je daar nou voor fluiten? Ik kan ook alles zien op dat schermpje. Dan kijk ik het terug en denk ik: nou, is dat het dan?"