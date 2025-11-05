Live voetbal 11

Enorme tegenslag voor Feyenoord: Hwang is 6 tot 8 weken uitgeschakeld

Feyenoord-spelers Ramiz Zerrouki en In-Beom Hwang
Foto: © Imago
5 november 2025, 20:01   Bijgewerkt: 20:13

Robin van Persie kan de komende zes tot acht weken niet beschikken over middenvelder In-beom Hwang. De Zuid-Koreaanse voetballer is geblesseerd geraakt tijdens de training en staat langdurig aan de kant.

Dat heeft Feyenoord-trainer Robin van Persie bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel tegen VfB Stuttgart: "Het staat er met Hwang niet heel positief voor. Hij heeft een blessure opgelopen en zal er helaas zes tot acht weken niet bij zijn. Het is heel erg teleurstellend, vooral voor Hwang zelf natuurlijk."

Van Persie zag de Zuid-Koreaan uit het niets geblesseerd raken, zonder een onnatuurlijke beweging te maken: "Het gebeurde vanuit een voorzet, een moment dat een speler als Hwang wel vaker overkomt. Het was ook geen gekke beweging of zo. Het is erg vervelend. We gaan hem zeker missen."

Daarnaast kan Van Persie tegen VfB Stuttgart ook niet beschikken over Oussama Targhalline en Sem Steijn: "Hoe we dat gaan oplossen? Dat gaan jullie morgen zien. Iedereen die mee is, kan spelen en is fit genoeg om te starten of in te vallen. Vanuit dat oogpunt: als wij iemand meenemen, of het nu een jeugdspeler is of een ervaren speler, dan kan die speler meedoen.''

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
21:00
Feyenoord
Wordt gespeeld op 6 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

