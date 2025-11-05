Het is nog onzeker of Robin van Persie in het Europa League-duel met VfB Stuttgart kan beschikken over en . Achter de twee Feyenoord-middenvelders staat namelijk een vraagteken, zo meldt Rijnmond.

Van Persie verkeerde in de voorbije weken in een luxepositie wat betreft het middenveld van Feyenoord, maar ziet nu de ene na de andere optie wegvallen zo lijkt het. Afgelopen dinsdag werd al bekend dat Sem Steijn afhaakte voor het Europa League-treffen met VfB Stuttgart en volgens Rijnmond is het onzeker ov Hwang en Targhalline afreizen naar Duitsland.

Targhalline heeft een hersenschudding gehad, maar trainde wel weer mee bij Feyenoord. Dat laatste geldt niet voor Hwang, die naar verluidt niet meetrainde bij Feyenoord. Met ook nog Jakub Moder die in de lappenmand zit, wordt de spoeling voor Van Persie op het middenveld ineens aardi dun. Vanuit de A-selectie zijn Quinten Timber en Luciano Valente de enige middenvelders die volledig fit zijn. Jeugdspeler Tobias Van den Elshout is daarom door Van Persie toegevoegd aan de selectie van de Rotterdammers.

Naast Steijn en Moder moet Feyenoord het in Stuttgart ook nog stellen zonder de (langdurig) geblesseerde Justin Bijlow, Jordan Bos, Gernot Trauner en Thomas Beelen. Feyenoord speelt donderdagavond om 21.00 uur in de MHPArena tegen VfB Stuttgart.