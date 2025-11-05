Live voetbal

Problemen stapelen zich op voor Van Persie: Hwang en Targhalline onzeker

Problemen stapelen zich op voor Van Persie: Hwang en Targhalline onzeker
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
5 november 2025, 15:48

Het is nog onzeker of Robin van Persie in het Europa League-duel met VfB Stuttgart kan beschikken over In-Beom Hwang en Oussama Targhalline. Achter de twee Feyenoord-middenvelders staat namelijk een vraagteken, zo meldt Rijnmond.

Van Persie verkeerde in de voorbije weken in een luxepositie wat betreft het middenveld van Feyenoord, maar ziet nu de ene na de andere optie wegvallen zo lijkt het. Afgelopen dinsdag werd al bekend dat Sem Steijn afhaakte voor het Europa League-treffen met VfB Stuttgart en volgens Rijnmond is het onzeker ov Hwang en Targhalline afreizen naar Duitsland.

Targhalline heeft een hersenschudding gehad, maar trainde wel weer mee bij Feyenoord. Dat laatste geldt niet voor Hwang, die naar verluidt niet meetrainde bij Feyenoord. Met ook nog Jakub Moder die in de lappenmand zit, wordt de spoeling voor Van Persie op het middenveld ineens aardi dun. Vanuit de A-selectie zijn Quinten Timber en Luciano Valente de enige middenvelders die volledig fit zijn. Jeugdspeler Tobias Van den Elshout is daarom door Van Persie toegevoegd aan de selectie van de Rotterdammers.

Naast Steijn en Moder moet Feyenoord het in Stuttgart ook nog stellen zonder de (langdurig) geblesseerde Justin Bijlow, Jordan Bos, Gernot Trauner en Thomas Beelen. Feyenoord speelt donderdagavond om 21.00 uur in de MHPArena tegen VfB Stuttgart.

PSV bril!
213 Reacties
279 Dagen lid
605 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

So dat begint serieus te worden die blessures. Bij PSV elk jaar ook wel terugkomend ding ☹️. Maar dit jaar wordt dat goed opgevangen.

Arena
1.254 Reacties
86 Dagen lid
2.840 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Het blijft toch een vreemde zaak dat van Persie enkele maanden geleden riep dat hij de oorzaak van de vele blessures wist en dat er wat aan gedaan zou worden. Terwijl het ondertussen eigenlijk alleen maar erger is geworden. Met o.a. de kwestie Timber en nog andere zaken doet hij zijn eigen geloofwaardigheid niet bepaald goed.

Vrij Dag
139 Reacties
535 Dagen lid
216 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kloese heeft dit voorzien en zich wezenloos gekocht. Vaak is het zo dat jonkies hun kans grijpen en onmisbaar worden. Dank maar terug aan Reed. Hij was vierde keus en bleek de beste van alle vier te zijn

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

