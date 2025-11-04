reist niet mee met Feyenoord naar Duitsland voor het Europa League-duel met VfB Stuttgart, zo meldt het Algemeen Dagblad. De aanvoerder van de Rotterdammers viel zaterdag geblesseerd uit tegen FC Volendam (3-1) en kan daardoor niet in actie komen.

Steijn was zaterdag belangrijk voor Feyenoord met een doelpunt tegen Volendam, maar de aanvallende middenvelder viel een kwartier voor tijd uit. Nadat hij op de grond ging zitten moest de captain zich laten wisselen; hij werd vervangen door Aymen Sliti. Na afloop van de wedstrijd gaf Steijn aan dat dit uit voorzorg was.

Robin van Persie trok die uitspraak van Steijn in twijfel. De trainer vreesde namelijk voor een hamstringblessure bij de zomeraankoop. De afgelopen dagen is gebleken dat de middenvelder inderdaad niet fit genoeg is om mee te gaan naar Stuttgart voor het vierde duel in de Europa League.

Jeugdspeler Tobias van den Elshout mag als vervanger mee naar Duitsland voor de wedstrijd in de MHPArena. Feyenoord zal woensdag eerst op het eigen complex een training afwerken, om vervolgens naar Stuttgart af te reizen. Daar nemen de Rotterdammers het dus zonder Steijn om 21.00 uur op tegen de nummer vier van Duitsland.