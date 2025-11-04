Live voetbal

Volgende domper voor Van Persie: Steijn niet mee naar Stuttgart door blessure

Sem Steijn en Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
4 november 2025, 23:47

Sem Steijn reist niet mee met Feyenoord naar Duitsland voor het Europa League-duel met VfB Stuttgart, zo meldt het Algemeen Dagblad. De aanvoerder van de Rotterdammers viel zaterdag geblesseerd uit tegen FC Volendam (3-1) en kan daardoor niet in actie komen.

Steijn was zaterdag belangrijk voor Feyenoord met een doelpunt tegen Volendam, maar de aanvallende middenvelder viel een kwartier voor tijd uit. Nadat hij op de grond ging zitten moest de captain zich laten wisselen; hij werd vervangen door Aymen Sliti. Na afloop van de wedstrijd gaf Steijn aan dat dit uit voorzorg was.

Robin van Persie trok die uitspraak van Steijn in twijfel. De trainer vreesde namelijk voor een hamstringblessure bij de zomeraankoop. De afgelopen dagen is gebleken dat de middenvelder inderdaad niet fit genoeg is om mee te gaan naar Stuttgart voor het vierde duel in de Europa League.

Jeugdspeler Tobias van den Elshout mag als vervanger mee naar Duitsland voor de wedstrijd in de MHPArena. Feyenoord zal woensdag eerst op het eigen complex een training afwerken, om vervolgens naar Stuttgart af te reizen. Daar nemen de Rotterdammers het dus zonder Steijn om 21.00 uur op tegen de nummer vier van Duitsland.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
21:00
Feyenoord
Wordt gespeeld op 6 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
6
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
3
6
9
2
Braga
3
5
9
3
Lyon
3
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
3
4
7
5
Plzeň
3
4
7
6
Freiburg
3
3
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Brann
3
3
6
9
Celta
3
2
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Lille
3
1
6
12
Go Ahead
3
1
6
13
Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahçe
3
0
6
15
Porto
3
0
6
16
Betis
3
2
5
17
Nottm Forest
3
1
4
18
Bologna
3
0
4
19
Genk
3
0
4
20
PAOK
3
-1
4
21
Celtic
3
-1
4
22
Panathinaikos
3
0
3
23
Roma
3
-1
3
24
Basel
3
-1
3
25
Feyenoord
3
-1
3
26
Ludogorets
3
-2
3
27
Sturm
3
-2
3
28
FCSB
3
-2
3
29
Stuttgart
3
-2
3
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Malmö
3
-4
1
32
Maccabi TA
3
-5
1
33
Nice
3
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Utrecht
3
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

