Youri Mulder is na het verloren Europa League-duel van Feyenoord bij VfB Stuttgart (2-0) kritisch op hoofdtrainer Robin van Persie. De analist constateert dat Feyenoord het in de slotfase met name fysiek moest afleggen tegen de Duitse tegenstander.

Feyenoord en Stuttgart hielden elkaar donderdagavond lang in evenwicht. Na de 84ste minuut trok Stuttgart de wedstrijd echter toch nog naar zich toe, dankzij doelpunten van Bilal El Khannouss en Deniz Undav. Daardoor blijft Feyenoord na vier duels in de competitiefase van de Europa League steken op slechts drie punten.

Volgens Mulder is ‘zo’n wedstrijd ook een soort uitputtingsslag’. Presentator Wytse van der Goot reageert: “Dat zeg je ook gebeuren, toch? Dat Feyenoord meer en meer de controle verloor en daar uiteindelijk de prijs voor moest betalen.”

Mulder wijst het inbrengen van Duits internationals Jamie Leweling en Chris Fuhrich bij Stuttgart aan als sleutelmomenten in de tweede helft: “Het is ook een soort vermoeidheid wat je gaat krijgen. Stuttgart kan dan nog even doorwisselen, doordat er meer geld is en een grotere selectie.”

Mulder is dan kritisch op Van Persie: “Die wissels van Van Persie waren misschien een beetje laat en weinig. Twee wissels. Als je merkt dat je ploeg wat vermoeider wordt… Je mag vijf keer wisselen.”

Van Persie bracht in de 72ste minuut van de wedstrijd Leo Sauer in voor Gonçalo Borges en in de 82ste minuut Bart Nieuwkoop voor Luciano Valente. De Feyenoord-trainer had spelers als Jordan Lotomba, Gaoussou Diarra en Aymen Sliti nog op de bank zitten, maar besloot dus geen gebruik te maken van hun diensten.