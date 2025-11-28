Live voetbal 1

Ontevreden Tengstedt vraagt om uitleg bij Van Persie over reserverol bij Feyenoord

Casper Tengstedt
28 november 2025

Feyenoord-spits Casper Tengstedt heeft bij trainer Robin van Persie om opheldering gevraagd. Dat meldt De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan vrijdag. De Deen is erg ontevreden, omdat hij inmiddels lijkt te zijn afgegleden tot de vierde spits van Feyenoord.

Het huwelijk tussen Feyenoord en de voor zes miljoen euro aangetrokken aanvaller is tot dusver volledig mislukt. Tengstedt maakt nauwelijks minuten in Rotterdam en stond slechts één keer in de basis. Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen SC Braga (1-0 verlies) mocht hij starten, maar daarin maakte hij geen sterke indruk.

Het dieptepunt volgde donderdagavond tegen Celtic. Van Persie besloot zijn 19-jarige zoon Shaqueel te brengen, terwijl Tengstedt negentig minuten op de bank bleef zitten.

Daarom heeft de 25-jarige aanvaller uitleg gevraagd aan zijn trainer, vertelt Van der Kraan in de podcast Kick Off van De Telegraaf: "Tengstedt is binnengelopen bij Van Persie. Hij wilde weten hoe het zit en heeft gevraagd wat de plannen met hem zijn."

Volgens Van der Kraan zegt het ook veel dat de trainer zijn eigen zoon de voorkeur gaf: "Tengstedt heeft in vier maanden tijd niets gepresteerd. De jeugd verdient naar mijn mening sowieso eerder de kans dan een buitenstaander. Maar Tengstedt had dat kunnen voorkomen door meer te laten zien."

2 reacties

FrankdeG
110 Reacties
11 Dagen lid
267 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Tsja hier kon je op wachten nu ook Van Persie zijn zoon boven de aankoop van 7mln plaatst. Van Persie zal Tengstedt toch een grotere rol moeten geven anders wacht een flinke kapitaalvernietiging.

Timo987
11 Reacties
12 Dagen lid
19 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, het is ook wel pijnlijk als een jeugdspeler invalt, maar dan zal Tengstedt wel weinig laten zien op trainingen

Reacties

