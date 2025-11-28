Feyenoord-spits heeft bij trainer Robin van Persie om opheldering gevraagd. Dat meldt De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan vrijdag. De Deen is erg ontevreden, omdat hij inmiddels lijkt te zijn afgegleden tot de vierde spits van Feyenoord.

Het huwelijk tussen Feyenoord en de voor zes miljoen euro aangetrokken aanvaller is tot dusver volledig mislukt. Tengstedt maakt nauwelijks minuten in Rotterdam en stond slechts één keer in de basis. Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen SC Braga (1-0 verlies) mocht hij starten, maar daarin maakte hij geen sterke indruk.

Het dieptepunt volgde donderdagavond tegen Celtic. Van Persie besloot zijn 19-jarige zoon Shaqueel te brengen, terwijl Tengstedt negentig minuten op de bank bleef zitten.

Daarom heeft de 25-jarige aanvaller uitleg gevraagd aan zijn trainer, vertelt Van der Kraan in de podcast Kick Off van De Telegraaf: "Tengstedt is binnengelopen bij Van Persie. Hij wilde weten hoe het zit en heeft gevraagd wat de plannen met hem zijn."

Volgens Van der Kraan zegt het ook veel dat de trainer zijn eigen zoon de voorkeur gaf: "Tengstedt heeft in vier maanden tijd niets gepresteerd. De jeugd verdient naar mijn mening sowieso eerder de kans dan een buitenstaander. Maar Tengstedt had dat kunnen voorkomen door meer te laten zien."