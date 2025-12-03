worstelt flink bij Feyenoord en werd afgelopen zondag in het duel met hekkensluiter Telstar (1-2 overwinning) zelfs gepasseerd door trainer Robin van Persie. De cijfers van de aanvallende middenvelder zijn echter verre van hopeloos, zo constateert het Algemeen Dagblad. Al zegt het gevoel iets anders.

Steijn maakte afgelopen zomer voor een bedrag van zo'n elf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De verwachtingen waren hooggespannen, aangezien de aanvallende middenvelder in Enschede furore maakte met zijn scoringsdrift. Bovendien werd Steijn afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 24 doelpunten. Daarnaast was hij nog zevenmaal goed voor een assist.

Het Algemeen Dagblad merkt op dat Steijn bij Feyenoord minder doelpunten maakt dan zijn expected goals (het verwachte aantal doelpunten op basis van de kwaliteit van zijn kansen). Dit was bij FC Twente juist precies andersom, toen hij meer doelpunten maakte dan je op basis van de expected goals zou verwachten. Bij Feyenoord staat Steijn na dertien competitewedstrijden op zes doelpunten in twee assists. In Europees verband (vier Europa League-wedstrijden en twee duels in de voorronde Champions League) was de 24-jarige middenvelder niet trefzeker.

Wel creëert Steijn opvallend meer kansen voor zijn ploeggenoten bij Feyenoord dan hij in het verleden bij FC Twente deed. Bovendien creëert hij ook meer kansen, zeker vanuit open spel, dan de aanvallende middenvelders van de directe concurrenten: Steijn (3,1 per duel), Ismael Saibari (2,0), Sven Mijnans (2,5), Oscar Gloukh (1,3) en Kristian Hlynsson (1,2). Daarnaast is zijn schotconversie hoger en dat met minder speelminuten.

'Steijn heeft gemerkt wat het is om te spelen voor een topclub'

"Zijn cijfers vergeleken met Valente, Targhalline en Timber zijn zoals je mag verwachten bij een schaduwspits. Steijn wint minder duels, verovert veel minder ballen, zet minder tackles in, verstuurt minder passes en is aanzienlijk veel minder vaak aan de bal", schrijft Mikos Gouka. "Daartegenover staat dat Steijn meer goals, assists, gecreëerde kansen en schoten achter zijn naam heeft staan, al tikt hij zoals gezegd met die cijfers zijn niveau van vorig seizoen bij FC Twente nog niet aan. En daar wringt de schoen. Bij een speler die rond de 11 miljoen euro heeft gekost, verwacht je vrijwel altijd een basisplaats. Dat Steijn heeft gemerkt wat het is om voor een topclub te spelen, is duidelijk."

Van Persie verwacht meer van Steijn

Tegen Telstar moest Steijn genoegen nemen met een plek op de bank, al werd de middenvelder volgens Van Persie niet 'gepasseerd'. De oefenmeester verwacht simpelweg meer van zijn aanvoerder. "Sem is een heel open jongen, die kneiterhard werkt. Maar binnen dat kneiterharde werken verwacht ik op een aantal onderdelen wat meer van hem. Sem is één van de spelers op wie ik kritisch en veeleisend ben", aldus Van Persie.