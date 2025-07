Feyenoord deelt hoopvol nieuws met Het Legioen

De operatie van is succesvol verlopen, meldt Feyenoord op de clubkanalen. De centrale verdediger liep in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent van zaterdag een zware blessure op en ging diezelfde avond nog onder het mes.

Het duel, gespeeld in vier keer dertig minuten, kwam kort na de eerste onderbreking stil te liggen door een ogenschijnlijk ernstige blessure bij Beelen. De verdediger ging het duel aan met Hélio Varela, waarbij hij vol op zijn rechterbeen werd geraakt. Beelen ging direct naar het gras, waarbij hij het uitschreeuwde. Het incident gebeurde vlak voor de dug-out van Feyenoord, waardoor de medische staf direct het veld inrende. Beelen werd vervolgens minutenlang behandeld aan zijn been, waarbij meerdere spelers en stafleden hem afschermden met doeken.



Feyenoord bevestigde diezelfde avond dat Beelen een zware blessure aan zijn been had opgelopen. De 24-jarige speler werd opgenomen in het ziekenhuis en onderging zaterdag nog een operatie. Feyenoord laat vandaag (maandag) in een nieuwe update weten dat die ingreep succesvol is verlopen.

Desondanks is de verwachting dat Beelen nog maanden niet zal kunnen spelen voor de ploeg van Robin van Persie. Eerder vandaag bracht Voetbal International naar buiten dat Feyenoord snel doorschakelt en zelfs bijna rond is met Gent over de transfer van Tsuyoshi Watanabe. Met het vertrek van Dávid Hancko en de eerdere blessure van Gernot Trauner is de spoeling achterin voorlopig erg dun.

