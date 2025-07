‘Feyenoord nagenoeg akkoord over Hancko-opvolger’

Feyenoord en KAA Gent zijn ‘nagenoeg rond’ over de transfer van , meldt Voetbal International. De Japanse centrale verdediger moet de vervanger worden van , die naar Al-Nassr vertrekt.

Watanabe was eerder al in beeld bij Feyenoord, maar door zijn komst kwam in mei een streep, meldde VI destijds. Zijn huidige werkgever Gent zou een te hoog bedrag verlangen. Volgens De Telegraaf lag de vraagprijs van KAA Gent net onder de tien miljoen euro.

Inmiddels is de situatie behoorlijk veranderd. De transfer van Hancko naar Al-Nassr leek eerder afgeketst, maar gaat nu toch door. De Slowaakse verdediger verkast tóch voor een recordbedrag naar Saudi-Arabië, zo bevestigde technisch directeur Dennis Te Kloese afgelopen week. Daarnaast raakte Thomas Beelen, Robin van Persies volgende optie op de positie van centrale verdediger, afgelopen zaterdag zwaar geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Gent. Beelen zal er voor maanden uit liggen.

Watanabe speelde voor de tegenstander in die wedstrijd en maakte een uitstekende indruk. De 28-jarige verdediger moet het gat in het hart van de defensie gaan dichten. Volgens VI zijn Feyenoord en Gent bijna rond en gaan de onderhandelingen slechts om details.

