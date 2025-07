Dennis te Kloese bevestigt recordtransfer van Feyenoord

Dennis te Kloese bevestigt dat op weg is naar het Saudische Al-Nassr. Volgens de Feyenoord-directeur moeten er 'alleen nog wat details' worden rondgemaakt. Verder beaamt Te Kloese dat Feyenoord een recordsom gaat ontvangen voor de Slowaakse verdediger.

Hancko maakt deze zomer alsnog de overstap naar Al-Nassr, zo werd vrijdagmiddag bekend. De 27-jarige linkspoot leek eerder deze zomer al te vertrekken naar Saudi-Arabië, maar nadat het vanaf medio juni een tijdje stil bleef vanuit de club waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, begonnen de twijfels toe te nemen bij Feyenoord. Begin juli wist het Algemeen Dagblad te melden dat er definitief een streep ging door de overgang van Hancko naar Al-Nassr. Feyenoord liet aan de krant weten dat 'het niet meer gaat gebeuren'.

Artikel gaat verder onder video

Eerder vandaag kwam de transfersom alsnog in een stroomversnelling en Te Kloese bevestigt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de Slowaakse verdediger zo goed als zeker vertrekt. "Hancko is de transfer naar Al-Nassr aan het afronden. "Er zijn nu alleen nog wat details te regelen", aldus Te Kloese, die bevestigt dat Feyenoord 'nog nooit zo’n transfersom heeft geïncasseerd'.

Om welk bedrag het gaat wil de technisch directeur van Feyenoord niet zeggen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano stelt dat Al-Nassr een bedrag van 33 miljoen euro overmaakt naar De Kuip, met daarbij nog enkele bonussen. Het Algemeen Dagblad stelt dat Feyenoord naar verluidt een transfersom ontvangt die inclusief bonussen op kan lopen tot circa veertig miljoen euro.

In Saudi-Arabië ligt een driejarig contract klaar voor Hancko, die in de zomer van 2022 voor iets meer dan acht miljoen euro de overstap maakte naar Feyenoord. De Slowaak werd direct basisspeler voor Feyenoord en ontpopte zich tot een van de leiders en beste spelers van het elftal, dat in 2022-2023 ook de titel pakte. De centrale verdediger bleef zich ontwikkelen en leek al een tijdje klaar om een transfer te maken. Afgelopen zomer was er de interesse van Atlético Madrid, maar tot een overgang kwam het niet.

