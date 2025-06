Zidane weigert krankzinnig aanbod van ruim 100 miljoen euro

Zinédine Zidane heeft een astronomisch aanbod vanuit Saudi-Arabië van de hand gewezen. De Fransman kreeg volgens L'Équipe een jaarcontract aangeboden bij Al-Hilal ter waarde van ruim 100 miljoen euro, maar weigerde in te stappen.

Al-Hilal, een van de grootste clubs in Saudi-Arabië, hoopte met Zidane een absolute wereldtopper binnen te halen als opvolger van Jorge Jesus. De club wilde met een prestigieuze naam indruk maken op het wereldtoneel, met het oog op de komende FIFA Club World Cup. Toch beet het in het zand: Zidane houdt zich sinds zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 opvallend afzijdig, en is niet van plan om die koers te wijzigen zolang de Franse bond nog niet aanklopt. Hij wil dolgraag bondscoach worden van Frankrijk.

De geruchten over een toekomst als opvolger van Didier Deschamps bij les Bleus, na het WK 2026, doen al langer de ronde. Tijdens een evenement van Adidas, zijn vaste sponsor, gaf Zidane zelf aan dat het leiden van het nationale elftal voor een droom is. In de tussentijd heeft hij geen behoefte aan een andere klus. Hij had bij Al-Hilal een eenjarig contract kunnen ondertekenen dat niet zou overlappen met een aanstelling bij Frankrijk na het WK, maar kiest daar niet voor.

De Saudische club lijkt inmiddels te zijn uitgekomen bij een andere gerenommeerde trainer: Simone Inzaghi van Internazionale. De verloren Champions League-finale zou weleens de laatste wedstrijd kunnen zijn geweest van Inzaghi bij Inter. Hij wilde in de aanloop naar de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain zelf nog niets kwijt over zijn toekomst; zijn contract loopt nog een jaar door.

