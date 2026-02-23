Anthony Correia beleefde zondagavond een bijzondere ervaring tijdens het treffen met Feyenoord. Voor de trainer van Telstar was het zijn eerste keer als hoofdcoach in De Kuip en hij merkte direct de enorme impact van het iconische stadion. Een dag na de wedstrijd, die in een 2-1 overwinning voor de Rotterdammers eindigde, belde hij in bij de podcast Willem & Wessel om zijn bevindingen te delen.

In de podcast kreeg Correia complimenten van clubicoon Willem van Hanegem, al plaatste 'De Kromme' ook een kritische noot bij het optreden van de Velsenaren. Volgens Van Hanegem bracht de ploeg niet wat het normaal gesproken kan laten zien. "Ik miste iets bij het elftal. Sommige spelers hadden veel moeite. Misschien kwam dat door De Kuip. Ze spelen normaal heel goed, maar gisteren miste dat bij een gedeelte van de ploeg", zo luidde de analyse van Van Hanegem.

Kracht van De Kuip

Correia kon zich vinden in de woorden van Van Hanegem en gaf aan dit ook te gaan bespreken met zijn selectie. "We gaan dat zeker bij ze neerleggen in de nabespreking, want wij hadden dat gevoel ook", aldus de oefenmeester. Hoewel er vaak over 'Kuipvrees' wordt gesproken, denkt de trainer dat het vooral een communicatieprobleem was door de ambiance in Rotterdam. "Ik heb wel aan den lijve ondervonden dat ik in De Kuip kan roepen wat ik wil, maar dat mijn spelers me niet horen."

Volgens de trainer van de Witte Leeuwen was het constante kabaal van de supporters bepalend voor het verloop van de wedstrijd. "Het geluid van de supporters is negentig minuten lang zo aanwezig. Ik vind dat erg mooi trouwens. Een paar heren achter me vroegen me negentig minuten of ik wilde gaan zitten. Ze waren niet te stoppen", zo vertelde Correia over de sfeer in het stadion. "Het geluid dat op het veld komt, is zo overweldigend dat spelers de momenten zelf moeten herkennen."

Kwaliteit en werklust

Telstar koos voor een gedurfde aanpak met druk naar voren, maar dat bleek tegen de individuele klasse van Feyenoord een riskante strategie. "We nemen risico in het drukzetten en dat is ook onze kracht. Maar als er dan één schakel niet goed zit, speelt een ploeg als Feyenoord daar onderuit", legde Correia uit. Hij wees daarbij specifiek naar spelers als Luciano Valente en Anis Hadj-Moussa. "Neem Valente als voorbeeld, hij is dan als een vis in het water. Hadj-Moussa is dat ook. Die gasten kunnen daar enorm goed mee omgaan."

Gevraagd naar een bredere analyse van de tegenstander, was Correia open over de kwaliteiten van het elftal van Robin van Persie. "De kracht van Feyenoord zit vooral in de individuele kwaliteiten. Als je kijkt naar Hadj-Moussa, Valente, Ueda en voorheen ook Timber, dat zijn jongens die wedstrijden kunnen beslissen", zo stelt hij. Wel ziet hij een belangrijk aandachtspunt voor de Rotterdammers. "Gisteren zag ik Ueda echt hard werken en terugsprinten. Dan geniet ik daarvan. Maar ik heb ook wel eens gezien dat hij dat niet deed. Dan komt Feyenoord ook niet tot z’n recht. Ook de Hadj-Moussa’s en Valentes moeten de mouwen blijven opstropen."