Ophef over opvallende video Van de Ven, die nieuwe trainer lijkt te negeren

Foto: © Imago
23 februari 2026, 19:12

Micky van de Ven ligt momenteel onder vuur in Engeland. Aanleiding is een opvallende video die viraal gaat op X. Media en fans lijken de Nederlander te betrappen op het negeren van zijn trainer en spreken schande.

The Spurs leden zondag opnieuw een nederlaag, ditmaal in de North London Derby tegen Arsenal (1-4). Tudor maakte zijn debuut als hoofdcoach van de in degradatienood verkerende club. De Kroaat was in het verleden onder meer werkzaam als trainer van Juventus en Lazio en nam onlangs het stokje over van de ontslagen Thomas Frank.

Toch zal Tudor zich zijn debuut anders hebben voorgesteld. Hoewel Tottenham met 1-1 de rust inging, verloor het uiteindelijk ruim van de titelfavoriet. Daags na de nederlaag circuleren opvallende beelden van Van de Ven en Tudor op X. De Nederlander, die door de afwezigheid van Cristian Romero de aanvoerdersband droeg, lijkt zijn nieuwe trainer volledig te negeren.

De video laat zien hoe Tudor met duidelijke armgebaren probeert zijn verdedigers hoger op het veld te krijgen. Omdat de Kroaat in de richting van Van de Ven schreeuwt en gebaart, lijkt het er sterk op dat de aanwijzingen voor hem bedoeld zijn. De Nederlander kijkt Tudor recht in de ogen aan, maar lijkt zijn advies naast zich neer te leggen.

Wat echter ook mogelijk is, is dat Tudor zijn aanwijzingen richt naar Radu Drăgușin, de andere centrum verdediger van Tottenham Hotspur.

Engels medium kan actie niet geloven

In het programma Sport Breakfast van talkSPORT spreekt een presentatrice haar verbazing uit over de beelden en wijst wel degelijk naar Van der Ven. “Ik kon die video niet geloven. Tudor staat te schreeuwen en vraagt het team om te verplaatsen. Mickey kijkt hem aan en zegt letterlijk in zijn gezicht: nee, dat doe ik niet”, zegt ze.

Ook Chris Cowlin van talkSPORT reageert: “Tudor schreeuwt voortdurend tegen Micky van de Ven en zegt tegen de verdediging: hoger, hoger.”

Fans spreken schande van beelden

Uiteraard zijn de fans van Tottenham niet blij na het zien van de beelden. “Ik wil VDV (Van de Ven, red.) echt weg hebben bij deze voetbalclub. Hij presteert niet en het lijkt er bijna op alsof hij het expres doet”, reageert een supporter boos. “VDV is de meest overschatte speler die ik ooit bij Spurs heb gezien. Hij kan niet verdedigen en denkt duidelijk dat hij belangrijker is dan de club”, vindt een ander.

Hieronder volgt een bundeling van meer kritiek op de Nederlander naar aanleiding van de video:

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
25
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
14
Brighton
27
2
34
15
Leeds
27
-9
31
16
Spurs
27
-4
29
17
Nottm Forest
27
-14
27
18
West Ham
27
-17
25

