Karim El Ahmadi heeft zondag genoten van doelman van Telstar. Hoewel Koeman twee doelpunten incasseerde tegen Feyenoord (1-2 nederlaag), maakte hij met zijn voetballende kwaliteiten grote indruk op de analist.

“Ik zit te denken: welke keeper ter wereld is beter dan Koeman?”, vraagt El Ahmadi zich af bij ESPN. Hij doelt dan uiteraard op het voetballende aspect. “Wat hij met z’n voeten doet, is echt bizar. Uitstellen… Voetballend was hij misschien wel de beste speler op het veld. Het was echt genieten. Vorige week was dat ook al zo”, verwijst hij naar het duel met FC Utrecht (1-1).

Tegen Feyenoord stond El Ahmadi ‘met open mond te kijken’ hoe Koeman erin slaagde zijn ploeggenoten te bereiken. “Hij legt de ballen overal neer. Dat je een goede trap hebt, oké. Maar dat je ook nog het moment herkent, wachten tot een spits naar je toekomt, ik zag zelfs een no-look… Het was echt genieten.”

Bij Studio Voetbal is ook Ibrahim Afellay lovend. "Ik vind hem de best meevoetballende keeper van Nederland. Hij is eigenlijk een veldspeler met voetbalhandschoenen."

Koeman kreeg al vaker complimenten om zijn spel aan de bal. "Hij heeft het rechterbeen van zijn vader (Ronald Koeman, red.) meegekregen. Hij legt ze zo op de stropdas", zei Afellay in augustus nog. In juni noemde ESPN-analist Kees Kwakman hem 'misschien wel de best voetballende keeper van het betaald voetbal'.

Kelderkraker

Niet alleen Koeman, maar ook Telstar als geheel krijgt veel complimenten voor het gedurfde spel tegen grotere clubs. Toch vallen de resultaten tegen: met tien punten uit veertien wedstrijden staat de ploeg van Anthony Correia op de laatste plek. Volgende week wacht een kelderkraker tegen de nummer zestien Heracles Almelo, die weliswaar drie punten meer heeft, maar ook een slechter doelsaldo dan Telstar.