John de Wolf, de assistent-trainer van Feyenoord, kwam in de slotfase van het duel met Telstar naar de dug-out van de opponent. Hij maakte een opmerking over het tijdrekken door Feyenoord in de slotfase. Telstar-trainer Anthony Correia weerspreekt dat er sprake was van een akkefietje, maar komt wel met een voorstel voor een nieuwe spelregel: zuivere speeltijd in de blessuretijd.

Feyenoord incasseerde een late tegentreffer (1-2) en ging vervolgens tijdrekken om de voorsprong te verdedigen. “Dat is professionaliteit en dat kwam John de Wolf ook even zeggen.” Verslaggever Hans Kraay junior reageert direct: “Ja, je had even een aanvarinkje met John de Wolf.” Maar volgens Correia werd de soep niet zo heet gegeten. “Ik had geen aanvaring, zeker niet. Hij kwam alleen bij onze dug-out en hij zei terecht: ‘Dit zouden jullie ook doen.’ Ik zei: ‘Ja, dat klopt. En nu naar je dug-out, want daar hoor jij.’

“Dat ging allemaal heel netjes. Het was geen ervaring. Hij heeft wel een punt, dat ploegen dit gedrag vertonen. Maar vorige week deden wij dit niet. En dat is onze fout, want hier wordt wel in getrapt”, erkent Correia, die verwijst naar de late gelijkmaker van FC Utrecht tegen Telstar vorige week (1-1). “We moeten dat misschien ook gaan doen. Maar ik vind eigenlijk van niet, want ik vind dat we naar officiële speeltijd moeten gaan.”

Zuivere speeltijd in blessuretijd

Wat bedoelt Correia daarmee? “Bal uit: tijd stil. Doe het alleen in de blessuretijd, om te oefenen. Dan hadden we nu nog vier minuten doorgespeeld. Dit zijn de regels, ik ga er niet moeilijk over doen en ik vind dat de scheidsrechters prima hebben gefloten. Zij kunnen er ook niks aan doen, zij hebben met dit gedrag te dealen. Laurens Gerrets kwam netjes aan me vertellen dat ze er een minuut aan toevoegden. Het probleem ligt niet bij Feyenoord.”

Als het aan Correira ligt, wordt zuivere speeltijd dus alleen in de blessuretijd van kracht. “Gedurende de negentig minuten denk ik dat het wel meevalt. Vaak wordt het in blessuretijd extreem. Ik zeg niet dat we dan hadden gescoord – dit is gewoon een terechte overwinning van Feyenoord – maar we kunnen best creatief gaan nadenken hoe we dit probleem gaan tackelen.”

Van Persie reageert

Hoe kijkt Van Persie aan tegen de invoering van zuivere speeltijd? Hij vraagt zich vooral af hoeveel minuten een helft zou duren, als het idee wordt doorgevoerd voor volledige wedstrijden. Op de persconferentie stipt Van Persie aan dat de effectieve speeltijd per land verschilt. "Volgens mij was het in mijn tijd in Turkije ongeveer vijftig minuten, in Engeland zestig, en in Nederland zat het ertussenin. Het is dus de vraag hoeveel netto speeltijd je rekent. Ik vind de gedachte wel mooi. Net zoals bij basketbal kan de klok dan worden stilgezet als de bal buiten de lijnen gaat."