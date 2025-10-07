Telstar maakt LaLiga en Serie A belachelijk met aankondiging van duel in Groenland

Telstar steekt op social media de draak met LaLiga en de Serie A, nadat bekend werd dat Villarreal - Barcelona en AC Milan - Como in respectievelijk Miami en Perth gespeeld zullen worden. De promovendus kondigt aan dat de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in Groenland gespeeld zal worden en voegt er later aan toe dat de nieuwe speeldatum 1 april 2026 is.

Maandag kwam naar buiten dat de UEFA met tegenzin toestemming heeft gegeven aan de Spaanse en Italiaanse competities om duels buiten Europa te organiseren. Daardoor zal Villarreal - Barcelona in december in Miami (VS) worden gespeeld, terwijl in februari Milan - Como in Perth (Australië) op de planning staat. Vanuit de voetbalwereld klonk er veel kritiek op het besluit van de UEFA dit goed te keuren.

Een dag na de beslissing besluit Telstar dit op social media belachelijk te maken. “BREAKING: Telstar - sc Heerenveen wordt niet in het BUKO Stadion gespeeld, maar in Groenland”, schrijft de huidige nummer veertien van de Eredivisie op X. “In navolging van LaLiga wil Telstar ook internationaal groeien. We richten ons op de Groenlandse markt om onze fanbase daar uit te breiden.” Het bericht wordt afgesloten met de Groenlandse groet ‘takussaagut’ met daarbij een knipogende emoji.

In een latere tweet maakt Telstar duidelijker dat het om een grap gaat door ook een nieuwe datum voor het duel te communiceren. Waar Telstar - Heerenveen op zondag 19 oktober op het programma staat, stelt de promovendus dat het duel over de jaarwisseling heen wordt getild naar 1 april 2026. Ook daar zet de club uit Velsen-Zuid een knipogende emoji bij.

