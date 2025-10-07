Live voetbal

Telstar maakt LaLiga en Serie A belachelijk met aankondiging van duel in Groenland

Anthony Correia van Telstar
Foto: © Imago
3 reacties
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 13:46

Telstar steekt op social media de draak met LaLiga en de Serie A, nadat bekend werd dat Villarreal - Barcelona en AC Milan - Como in respectievelijk Miami en Perth gespeeld zullen worden. De promovendus kondigt aan dat de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in Groenland gespeeld zal worden en voegt er later aan toe dat de nieuwe speeldatum 1 april 2026 is.

Maandag kwam naar buiten dat de UEFA met tegenzin toestemming heeft gegeven aan de Spaanse en Italiaanse competities om duels buiten Europa te organiseren. Daardoor zal Villarreal - Barcelona in december in Miami (VS) worden gespeeld, terwijl in februari Milan - Como in Perth (Australië) op de planning staat. Vanuit de voetbalwereld klonk er veel kritiek op het besluit van de UEFA dit goed te keuren.

Artikel gaat verder onder video

Een dag na de beslissing besluit Telstar dit op social media belachelijk te maken. “BREAKING: Telstar - sc Heerenveen wordt niet in het BUKO Stadion gespeeld, maar in Groenland”, schrijft de huidige nummer veertien van de Eredivisie op X. “In navolging van LaLiga wil Telstar ook internationaal groeien. We richten ons op de Groenlandse markt om onze fanbase daar uit te breiden.” Het bericht wordt afgesloten met de Groenlandse groet ‘takussaagut’ met daarbij een knipogende emoji.

In een latere tweet maakt Telstar duidelijker dat het om een grap gaat door ook een nieuwe datum voor het duel te communiceren. Waar Telstar - Heerenveen op zondag 19 oktober op het programma staat, stelt de promovendus dat het duel over de jaarwisseling heen wordt getild naar 1 april 2026. Ook daar zet de club uit Velsen-Zuid een knipogende emoji bij.

➡️ Meer Telstar nieuws

3 reacties
3 reacties
SWVoetbal
39 Reacties
116 Dagen lid
81 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja, dát is humor ! Waarin een kleine club groot kan zijn, chapeau !

Copa
2.206 Reacties
757 Dagen lid
22.800 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zal erbij zijn. Kijken of ik kaartjes kan kopen

Ajeto!
543 Reacties
1.107 Dagen lid
3.690 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa, dat wordt nog een hele uitdaging. In het Buko Stadion zijn er 5200 plaatsen en het Nuuk stadion in Nuuk heeft een capaciteit van maar 2000 plaatsen. Die tickets zullen sky high gaan

Telstar - Heerenveen

Telstar
12:15
sc Heerenveen
3,05
3,80
2,28
Wordt gespeeld op 19 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Heerenveen
8
-1
9
13
Volendam
8
-4
7
14
Telstar
8
-5
7
15
NAC
8
-6
7
16
PEC
8
-8
7

Complete Stand

