Feyenoord overtuigt niet, maar weet eindelijk weer wat winnen is

Feyenoord heeft na drie competitienederlagen op rij eindelijk weer eens drie punten bij kunnen schrijven. In Velsen-Zuid wist het elftal van Robin van Persie zondagmiddag niet écht te overtuigen, maar waren de Rotterdammers wel te sterk voor hekkensluiter Telstar: 1-2.

Van Persie voerde in de basisopstelling van Feyenoord drie wijzigingen door ten opzichte van de 1-3 nederlaag tegen Celtic van afgelopen donderdag. Jordan Lotomba maakte op de rechtsbackpositie plaats voor Bart Nieuwkoop, terwijl aanvoerder Sem Steijn zijn basisplaats kwijtraakte aan Quinten Timber. Links voorin ontbrak Leo Sauer, waardoor zomeraankoop Gaoussou Diarra zichzelf ook terugvond op het opstellingsformulier.

Feyenoord hoopte in Velsen-Zuid eindelijk af te rekenen met de moeizame serie van vier opeenvolgende nederlagen en had al na twee minuten op voorsprong kunnen komen. Een lage voorzet van Nieuwkoop werd door Telstar-verdediger Neville Nwankwo van dichtbij richting zijn eigen doel geschoten, maar doelman Ronald Koeman junior kon ternauwernood redding brengen. Feyenoord gaf het initiatief daarna echter langzaamaan uit handen en liet Telstar steeds beter in het eigen spel komen - al leverde dat nauwelijks echte kansen voor de thuisploeg op. Na 25 minuten werd het dan toch, vrijwel uit het niets, 0-1. Topscorer Ayase Ueda schoot hem binnen, al protesteerden de Telstar-spelers bij scheidsrechter Sander van der Eijk omdat Patrick Brouwers even eerder een arm van Nieuwkoop in zijn gezicht had gekregen en aangeslagen op de grond lag. Hun protesten vonden echter geen gehoor en dus bleef de treffer van de Japanner 'gewoon' staan.

Na de openingstreffer kreeg Feyenoord meerdere kansen om de voorsprong voor rust nog te verdubbelen. Koeman had echter prima reddingen in huis op schoten van Nieuwkoop en Diarra. Aan de andere kant kreeg Telstar-spits Soufiane Hetli vlak voor rust twee schietkansen in korte tijd. Zijn eerste inzet werd echter geblokt door Anel Ahmedhodzic, waarna het tweede schot van Hetli naast ging. Beide ploegen zochten dan ook met een 0-1 tussenstand de kleedkamers op.

Net als in de eerste helft had Feyenoord ook in het tweede bedrijf niet lang nodig om tot een eerste kans te komen. Ueda dook na balverlies van Guus Offerhaus volledig vrij voor het Telstar-doel op, maar Koeman kwam tijdig van zijn lijn en wist de Japanner van zijn tweede treffer van de middag af te houden. Even later kreeg ook Diarra een kansje, maar hij wist bij de tweede paal geen voet tegen een lage voorzet van Nieuwkoop aan te krijgen. Telstar leefde dus nog, maar moest na een uur alsnog de tweede tegengoal incasseren. Timber - die even eerder recht op Koeman had geschoten in kansrijke positie - legde in de tegenstoot breed op Hadj Moussa, de aanvoerder kapte naar binnen en klopte Koeman in de korte hoek: 0-2.

Tejan brengt spanning terug

Feyenoord kreeg daarna meerdere kansjes op een derde treffer die het duel helemaal in het slot zou gooien, maar moest vlak voor tijd tóch een tegengoal incasseren toen invaller Kay Tejan van dichtbij de 1-2 binnenschoot. Zijn treffer moest nog wel even gecontroleerd worden door de VAR, maar die stelde vast dat van buitenspel geen sprake was. Het werd zo tóch nog spannend in de zeven minuten bijgetelde tijd. Telstar probeerde het daarin nog wel, maar wist geen echte vuist meer te maken en dus sleepte Feyenoord de drie punten over de streep.