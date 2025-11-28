Live voetbal 12

Wim Kieft is kritisch op Quinten Timber: 'Wat is er met hem aan de hand?'

Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
28 november 2025, 19:57

Wim Kieft maakt zich zorgen om Quinten Timber. De analist vraagt in zijn column voor De Telegraaf hardop af wat er aan de hand is met de controlerende middenvelder van Feyenoord.

"Wat is er met Quinten Timber aan de hand? Hij is geblesseerd geweest, maar oogt niet gemotiveerd, zijn natuurlijke drive ontbreekt. Of hij niet geblesseerd wil raken vanwege zijn transfervrije status", schrijft een verbaasde Kieft.

Dat Timber niet naar behoren presteert in het shirt van Feyenoord, helpt volgens Kieft niet mee voor hoofdtrainer Robin van Persie. Want het is niet de enige middenvelder die niet rendeert: "Zijn aanvoerder Sem Steijn blijkt ook al niet de golden boy waarvoor hij werd aangezien", ziet de analist.

"Als trainer heb je daarmee te maken en hoe ga je met die situatie om? De kritiek op Van Persie valt ondanks een lange slechte serie mee en dat is omdat hij Van Persie is en krachtig overkomt. John Heitinga was juist een twijfelaar bij Ajax. Uiteindelijk is ook Van Persie afhankelijk van de spelerskwaliteiten", besluit Kieft.

