Brobbey krijgt hoopgevende woorden te horen: 'Zij zagen dat hij er verstand van had, dan neem je dingen sneller aan'

, oud-speler van AZ en PSV én de broer van Ajax-spits , heeft een hoge pet op van Francesco Farioli. De Italiaan is naar verluidt op hoofdlijnen akkoord met Ajax over een overstap naar Amsterdam, waar hij de opvolger van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip moet worden. Luckassen werkte in Turkije samen met Farioli en spreekt met niets anders dan lovende woorden over de oefenmeester.

Luckassen verruilde PSV in september 2021 voor Karagümrük, dat op dat moment werd getraind door Farioli. Hoewel de Italiaan daar niet heel lang werkzaam zou zijn, liet hij in de periode dat hij er onder contract stond een uitstekende indruk achter. Zo weet Luckassen nog goed welke raad Mehdi Benatia, in het verleden speler van onder meer Bayern München en Juventus, zijn ploeggenoten bij Karagümrük meegaf bij zijn afscheid. “Toen hij zijn speech afsloot, bedankte hij onze trainer. Hij zei: ‘Ik heb veel trainers meegemaakt, maar jij snapt het spelletje’. En tegen ons: ‘Blijf naar hem luisteren, want dit kan wel eens een grote worden’”, zo wordt Luckassen geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De oud-verdediger van AZ en PSV zag al snel wat Benatia bedoelde. “Het was niet dat ik toen kon voorspellen dat hij drie jaar later al de trainer van Ajax kon worden, maar ik zag het talent, omdat hij na trainingen nog vele uren bezig was met beter worden en zijn tactiek tot in detail perfectioneren.” Luckassen zag dat Farioli er bovendien snel in slaagde om de kleedkamer te ‘veroveren’, naast Benatia waren ook voormalig Argentijns international Lucas Biglia en het ooit zo grote talent Emre Mor al fan van de Italiaan. “Zij zagen dat hij er verstand van had. Dan neem je dingen sneller aan.”

Bij Luckassen duurde het even, maar na vele uren samen op het trainingsveld doorgebracht te hebben, raakte ook hij overtuigd van de kwaliteiten van Farioli. “Hij liet ons met korte passes vanaf de keeper al opbouwen. En hij verplichtte het ons ook om risico’s te nemen. Hij wilde altijd voetballen.” En dat zoekt Ajax onder meer in een hoofdtrainer. Luckassen spreekt van een ‘originele’ en ‘goede’ keuze van de Amsterdammers. De mogelijke komst van Farioli was ook al onderwerp van gesprek tussen Luckassen en Brobbey. “Ik heb ook tegen mijn broertje gezegd dat ik hem écht een goede trainer vind. Hoe Brian reageerde? ‘We gaan het zien’”, zo klinkt het.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde dinsdagmorgen dat de club op ‘hoofdlijnen’ overeenstemming heeft bereikt met Farioli over een verhuizing naar Amsterdam. Volgens de club zelf is het echter nog niet zover. De nummer vijf van de Eredivisie zal sowieso óók een akkoord moeten zien te bereiken met OGC Nice, de huidige werkgever van Farioli waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. OGC Nice bezet in de Ligue 1 de vijfde plaats. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is de achterstand op de vierde plek, die recht geeft op groepsfase Europa League, vier punten. De ploeg van Farioli kreeg van alle ploegen in de Ligue 1 de minste tegendoelpunten (slechts 25), maar wist ook pas 37 keer te scoren.

