Vink waarschuwt Ajax voor Brobbey-concurrent: ‘Daar is Dolberg aan kapotgegaan’

Marciano Vink acht het onwaarschijnlijk dat na de zomer bij Ajax speelt, mede omdat de 31-jarige spits geen tweede viool wil zijn bij een club. De analist waarschuwt Ajax ook en vindt het niet verstandig dat Brobbey de voormalig Manchester United-spits in zijn nek krijgt.

Vink denkt echter niet dat het verstandig is als Brobbey Weghorst in zijn nek krijgt. “Dan krijg je een beetje Dolberg – Huntelaar”, vreest Vink bij Voetbalpraat. “Ik denk niet dat dat goed voor Brobbey is. Iedereen denkt: ja je moet een fantastische hijger in je nek hebben. Dat is niet waar. Dolberg is echt kapotgegaan aan het feit dat Huntelaar bij elke misser bij wijze van spreken het veld in wilde rennen.”

Volgens Cristian Willaert zou Weghorst een aanvulling zijn op Brobbey. “Hij heeft heel veel wel, maar dat wat hij niet heeft dat heeft Weghorst wel”, vertelt hij. Vink plaatst echter een kanttekening. “Je kunt ze moeilijk allebei opstellen”, reageert de analist.

Willaert reageert op zijn beurt weer op Vink. “Op de training heb je als Brobbey zijnde een voorbeeld wat je aan je spel moet toevoegen.” Dat verweer kan echter op weinig steun rekenen bij Vink. “Brobbey neemt echt geen voorbeeld aan Wout Weghorst. Het enige is misschien dat je een bepaalde mentaliteit in huis haalt. Alleen is de mentaliteit van Brobbey ook goed. In zo'n rukseizoen en rukelftal laten zien dat jij wel diegene bent waar je op kunt bouwen. Ik denk niet dat Brobbey naar Weghorst kijkt en Weghorst waarschijnlijk niet naar Brobbey. Het zijn totaal verschillende spelers” aldus Vink.