Ajax is in gesprek met Edo Ophof over een plek in de Raad van Commissarissen (RvC), zo bevestigt de club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De oud-speler moet in het toezichthoudende orgaan de opvolger van 'voetbalcommissaris' Danny Blind worden.

Blind (64) maakte begin september vorig jaar bekend te gaan vertrekken uit de RvC van Ajax. De oud-aanvoerder gaf destijds aan dat hij om 'persoonlijke redenen' afzwaait, maar zegde wel toe om aan te blijven zolang de club nog op zoek was naar een opvolger.

Artikel gaat verder onder video

In de persoon van Ophof (66) denkt Ajax die opvolger te hebben gevonden, al kan het nog even duren voordat hij daadwerkelijk zitting neem: "De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is in gesprek met Edo Ophof als opvolger van Danny Blind als lid van de RvC. Het proces om tot een voordracht van Ophof als commissaris te komen is nog niet afgerond. Zodra dit proces is afgerond, zal Ajax daarover communiceren. Datzelfde geldt voor de invulling van de overige vacatures binnen de RvC", schrijft de club. Na Blind kondigden ook president-commissaris Carolien Gehrels en Hermine Voûte hun vertrek aan.,

Ophof stond als speler tussen 1980 en 1988 onder contract bij Ajax en speelde in die periode 193 officiële wedstrijden in Ajax 1.Met de Amsterdamse club werd de rechtsback drie keer landskampioen en veroverde hij tweemaal de KNVB Beker. Ophof schopte het in zijn Ajax-tijd bovendien tot international van Oranje, waarvoor hij uiteindelijk vijftien wedstrijden zou spelen. Ophof maakt momenteel deel uit van de bestuursraad van Ajax. Reeds een dag nadat Blind zijn vertrek aankondigde, werd Ophof door Het Parool genoemd als mogelijke opvolger.