Bert van Marwijk is er niet van overtuigd dat Kenneth Taylor zou floreren bij een andere club dan Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal trekt de parallel met andere spelers die in het verleden flopten na hun vertrek bij Ajax.
Taylor staat al enige tijd op de nominatie om een transfer naar het buitenland te maken. De aanvallende middenvelder weigert naar verluidt om zijn op dit moment nog tot medio 2027 doorlopende contract bij Ajax te verlengen en aast volgens ESPN op een winters vertrek.
Van Marwijk vindt de vurige wens van Taylor om te vertrekken bij Ajax niet verstandig. “Een tegenvaller voor Ajax en als ik het goed begrijp voor de speler zelf is dat Kenneth Taylor nog geen grote transfer heeft gemaakt”, zegt de trainer in ruste dit weekend tegen De Telegraaf. “Taylor vind ik een goede voetballer voor Ajax en heeft zijn waarde hier. Maar zijn situatie is anders dan van bepaalde supertalenten die er in het verleden in één keer stonden.”
“Of je nu Cruijff, Van Basten, Rijkaard, Sneijder of Van der Vaart noemt, allemaal spelers die geen trainer nodig hadden en die je bij elke club in het buitenland kon neerzetten. Geef ze een bal en ze gaan schitteren. Je wist dat die het daar gingen maken”, vervolgt Van Marwijk. “Maar er is ook een categorie spelers die hier worden opgeleid en afhankelijk zijn van houvast bij Ajax.”
“De manier waarop ze zijn opgeleid, de speelwijze, de manier van trainen en de trainer. Kijk naar Donny van de Beek, Siem de Jong, Davy Klaassen et cetera. Spelers die in grote buitenlandse competities niet zo uit de verf kwamen als bij Ajax”, aldus Van Marwijk, die daarmee suggereert dat Taylor het, net als de genoemde spelers, moeilijk zou krijgen indien hij Ajax zou verlaten voor een buitenlandse topcompetitie.
Ik denk dat er momenteel weinig concrete interesse is in Kenneth Taylor. Na dit seizoen heeft hij nog 1 jaar contract en het zou me niet verbazen als hij dat gewoon uitzit om daarna vanuit een vrije positie betere opties te verkennen. Met nog maar 1 jaar contract is de onderhandelingspositie van Ajax bovendien beperkt. Ik vraag me af wat dat dan nog oplevert: vijf miljoen lijkt me eerder het maximum dan het uitgangspunt.
Trouwens, als je 5 miljoen realistisch vindt, terwijl Taylor een marktwaarde van 23 miljoen heeft, dan zijn er 2 mogelijkheden: of je hebt werkelijk geen flauw benul waar je het over hebt, óf ik heb gelijk en het is wensdenken. Je mag raden wat ik ervan denk. Doei doei.
@Docker Dit is geen wensdenken, maar een inschatting op basis van contractduur en marktwerking. Met nog 1 jaar contract is de onderhandelingspositie nu eenmaal beperkt, ook voor Ajax. Het kan best dat hij meer oplevert, maar dan moet er ook concrete interesse en biedingsdruk zijn. Tot die tijd blijft het gewoon een realistische inschatting, geen fantasie.
@Docker Je haalt nu twee dingen door elkaar: marktwaarde en reële transfersom bij een aflopend contract. Kenneth Taylor heeft na dit seizoen nog 1 jaar contract. In die situatie daalt de onderhandelingspositie automatisch, ongeacht wat Transfermarkt vermeldt. Dat is geen mening, maar marktwerking. Daarbij is onlangs al aangegeven dat Ajax bereid was mee te werken bij een bedrag rond de 15 miljoen. Met elk maandje dat verstrijkt zonder concrete biedingsdruk, gaat dat bedrag niet omhoog maar juist omlaag. Mijn inschatting van vijf miljoen is dus geen wensdenken, maar een scenario als hij zijn contract (grotendeels) uitzit en er geen serieuze biedingen komen. Dat jij dat anders inschat, is prima, maar dat maakt het nog geen onzin.
Klopt Rudolf er is weinig belangstelling voor Taylor. Een 13 in een dozijn voetballer. Er zijn zoveel spelers van Ajax mislukt op die positie daar gaan ze de volle bak niet voor neerleggen. En het zou me niks verbazen als hij het nog 1 jaar uitzingt om dan te cashen,
Ik voel hem ook niet zo ik hoor wel wat van Marwijk zegt. Hij heeft wel loopvermogen maar hij mist in mijn ogen de flair. Het is ook dat Ajax gewoon slecht is want in een goed draaiend Ajax had je hem wel kunnen verkopen voor veel geld. Maar hij is in mijn ogen iemand die met zijn 'ervaring' de kar moet trekken bij Ajax maar hij verzaakt in 80% van de gevallen dat te doen.
