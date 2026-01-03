Bert van Marwijk is er niet van overtuigd dat zou floreren bij een andere club dan Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal trekt de parallel met andere spelers die in het verleden flopten na hun vertrek bij Ajax.

Taylor staat al enige tijd op de nominatie om een transfer naar het buitenland te maken. De aanvallende middenvelder weigert naar verluidt om zijn op dit moment nog tot medio 2027 doorlopende contract bij Ajax te verlengen en aast volgens ESPN op een winters vertrek.

Van Marwijk vindt de vurige wens van Taylor om te vertrekken bij Ajax niet verstandig. “Een tegenvaller voor Ajax en als ik het goed begrijp voor de speler zelf is dat Kenneth Taylor nog geen grote transfer heeft gemaakt”, zegt de trainer in ruste dit weekend tegen De Telegraaf. “Taylor vind ik een goede voetballer voor Ajax en heeft zijn waarde hier. Maar zijn situatie is anders dan van bepaalde supertalenten die er in het verleden in één keer stonden.”

“Of je nu Cruijff, Van Basten, Rijkaard, Sneijder of Van der Vaart noemt, allemaal spelers die geen trainer nodig hadden en die je bij elke club in het buitenland kon neerzetten. Geef ze een bal en ze gaan schitteren. Je wist dat die het daar gingen maken”, vervolgt Van Marwijk. “Maar er is ook een categorie spelers die hier worden opgeleid en afhankelijk zijn van houvast bij Ajax.”

“De manier waarop ze zijn opgeleid, de speelwijze, de manier van trainen en de trainer. Kijk naar Donny van de Beek, Siem de Jong, Davy Klaassen et cetera. Spelers die in grote buitenlandse competities niet zo uit de verf kwamen als bij Ajax”, aldus Van Marwijk, die daarmee suggereert dat Taylor het, net als de genoemde spelers, moeilijk zou krijgen indien hij Ajax zou verlaten voor een buitenlandse topcompetitie.