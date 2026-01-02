Live voetbal

Engelse media: Jorrel Hato keert niet tijdelijk terug bij Ajax

Ajax-verdediger Jorrel Hato
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 januari 2026, 07:46

Jorrel Hato keert deze transferperiode niet tijdelijk terug naar Ajax. Dat meldt de BBC. Volgens het Engelse medium is Chelsea niet bereid om de jonge verdediger te verhuren.

Hato (19) maakte afgelopen zomer voor een transfersom van ongeveer veertig miljoen euro de overstap naar Chelsea, maar de ex-Ajacied komt weinig in actie op Stamford Bridge. Hij speelde tot nu toe pas vier officiële wedstrijden, wat voor een speler van zijn leeftijd weinig is.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zag dat juist met interesse aan. De Amsterdamse club wilde deze transferperiode een poging wagen om de linksback terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Hato gold als topkandidaat om de achterhoede te versterken en Owen Wijndal op linksbackpositie te vervangen.

Chelsea lijkt daar echter geen oren naar te hebben. Volgens de BBC is de Engelse club niet bereid om mee te werken aan een verhuurconstructie. Ajax zal daarom moeten doorschakelen naar andere opties.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga

Ontslag Heitinga bij Ajax stoorde Elia enorm: 'Denk niet dat je moeder dan trots zou zijn'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen verwacht komst van Míchel naar Ajax

  • Gisteren, 18:47
  • Gisteren, 18:47
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.956 Reacties
935 Dagen lid
15.979 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelukkig maar dat Jorrel Hato niet terug keert bij ajax ajax moet voor Souffian El Karouani gaan en ik had begrepen dat ajax nog steeds bezig is met Quilindschy Hartman

ERIMIR
4.235 Reacties
543 Dagen lid
39.323 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hato moet bij Chelsea blijven, hij krijgt zijn kansen nog wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.956 Reacties
935 Dagen lid
15.979 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelukkig maar dat Jorrel Hato niet terug keert bij ajax ajax moet voor Souffian El Karouani gaan en ik had begrepen dat ajax nog steeds bezig is met Quilindschy Hartman

ERIMIR
4.235 Reacties
543 Dagen lid
39.323 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hato moet bij Chelsea blijven, hij krijgt zijn kansen nog wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 19 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
4
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel