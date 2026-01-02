keert deze transferperiode niet tijdelijk terug naar Ajax. Dat meldt de BBC. Volgens het Engelse medium is Chelsea niet bereid om de jonge verdediger te verhuren.

Hato (19) maakte afgelopen zomer voor een transfersom van ongeveer veertig miljoen euro de overstap naar Chelsea, maar de ex-Ajacied komt weinig in actie op Stamford Bridge. Hij speelde tot nu toe pas vier officiële wedstrijden, wat voor een speler van zijn leeftijd weinig is.

Ajax zag dat juist met interesse aan. De Amsterdamse club wilde deze transferperiode een poging wagen om de linksback terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Hato gold als topkandidaat om de achterhoede te versterken en Owen Wijndal op linksbackpositie te vervangen.

Chelsea lijkt daar echter geen oren naar te hebben. Volgens de BBC is de Engelse club niet bereid om mee te werken aan een verhuurconstructie. Ajax zal daarom moeten doorschakelen naar andere opties.